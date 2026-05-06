Anne Hathaway kassiert Shitstorm nach Met-Gala-Pic mit Blake

Ein gemeinsames Foto von Anne Hathaway (43) und Blake Lively (38) bei der diesjährigen Met Gala in New York sorgt im Netz für mächtig Wirbel. Die beiden Schauspielerinnen wurden im Inneren des Metropolitan Museum of Art beim Plaudern gefilmt und fotografiert – Blake mit einem strahlenden Lächeln und einem Arm um Annes Schultern gelegt. Variety teilte das Bild auf X, und die Reaktionen der Nutzer ließen nicht lange auf sich warten. Der Zeitpunkt des Auftritts macht die Situation besonders brisant: Blake war an diesem Tag zum ersten Mal seit vier Jahren wieder bei der Met Gala erschienen – und das ausgerechnet wenige Stunden, nachdem ihre außergerichtliche Einigung mit Regisseur Justin Baldoni (42) und dessen Produktionsfirma Wayfarer Studios publik geworden war, wie Daily Mail berichtet.

Die Kommentarspalten unter dem Foto füllten sich rasend schnell mit kritischen Stimmen, die Anne für die Nähe zu Blake angriffen. "Schäm dich, Anne", schrieb ein enttäuschter Fan. Ein anderer Nutzer erklärte: "Wir haben allen Respekt vor Anne Hathaway verloren, weil sie mit Hollywoods größtem Tyrannen und Lügner posiert." Einige drohten sogar, den kommenden Film Der Teufel trägt Prada 2 zu boykottieren, weil Anne ihn damit "ruiniert" habe. Andere spekulierten humorvoll, die Schauspielerin sei von Blake regelrecht festgehalten worden und das Foto könne nur gegen ihren Willen entstanden sein. Auf weiteren Aufnahmen von der Gala ist zu sehen, dass auch Designer Michael Kors – der Annes maßgefertigtes, handbemaltes Kleid entworfen hatte – und sein Ehemann Lance LePere für ein Foto mit Blake und Anne posierten.

Dass Blake überhaupt bei der diesjährigen Met Gala auftauchte, hatte viele überrascht. In einem Red-Carpet-Interview gab sie sich unbekümmert und erklärte, sie sei eigentlich "schüchtern" und hätte am liebsten ihre vier Kinder dabei gehabt. In ihrer Handtasche trug sie Aquarellzeichnungen ihrer Kinder James, Inez, Betty und Olin – jedes Kind hatte eines beigesteuert. Blakes spektakulärer Auftritt in einem pastellfarbenen Atelier-Versace-Archivkleid aus dem Jahr 2006 mit einem rund vier Meter langen Schleppenzug hatte bereits für Aufsehen gesorgt. Ihr Rechtsstreit mit Baldoni hatte im Dezember 2024 begonnen, als sie ihn wegen sexueller Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen verklagte. Ein Richter hatte zehn der 13 Klagepunkte – darunter alle Vorwürfe der sexuellen Belästigung – kurz vor der Einigung abgewiesen.

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Getty Images Anne Hathaway bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City

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Getty Images Blake Lively bei der Met Gala 2026 in New York

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Imago Anne Hathaway bei der Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in London