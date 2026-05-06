Wegen Trump: Barack Obama gibt Spannungen in seiner Ehe zu

Seit einiger Zeit wird darüber spekuliert, ob es bei Barack Obama (64) und Michelle Obama (62) kriselt. Das ehemalige Präsidentenpaar war zuletzt kaum noch gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen – und das befeuerte die Trennungsgerüchte. Während Michelle die Spekulationen in ihrem Podcast bereits dementierte und von ihrem Mann schwärmte, klingt Barack nun deutlich nachdenklicher. In einem Interview mit dem New Yorker spricht der ehemalige US-Präsident jetzt offen über "Spannungen" in seiner Ehe.

Der Grund für den Zwist: Michelle wünscht sich, dass Barack kürzertritt und die gemeinsame Zeit mit ihr genießt. Doch der 44. US-Präsident sieht sich angesichts der politischen Lage in den USA rund um den aktuellen Präsidenten Donald Trump (79) weiterhin in der Pflicht, sich für die Demokraten zu engagieren – und zeigt damit keine Anstalten, seinen vollgepackten Terminkalender zu entrümpeln. "Das erzeugt tatsächlich Spannungen in unserem Haushalt und frustriert sie. Ich bin da nachsichtiger. Ich verstehe, warum die Leute so empfinden", erklärt er gegenüber dem New Yorker. Gleichzeitig wehrte er sich gegen Kritiker, die ihm vorwerfen, nicht genug zu tun. "Kein anderer Ex-Präsident war nach seinem Ausscheiden aus dem Amt über vier Wahlperioden hinweg der wichtigste Stellvertreter der Partei", betont Barack.

Für das Paar ist es ohnehin eine neue Lebensphase. Beide gemeinsamen Töchter – Malia und Sasha – haben das Haus längst verlassen und führen ihr eigenes Leben. In ihrem Podcast "IMO with Michelle Obama & Craig Robinson" hatte Michelle zuletzt erzählt, wie sehr sich der Alltag seither verändert hat und dass die beiden sich als Paar gewissermaßen neu kennenlernen müssen. Dass Barack trotzdem weiter Vollgas in der Politik gibt, dürfte diesen Prozess nicht gerade erleichtern.

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Getty Images Donald Trump sowie Barack und Michelle Obama im Januar 2017

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Mathieson Sr./REX/Shutterstock Donald Trump und Barack Obama im Oval Office

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