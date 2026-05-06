"R.J. Decker": Scott Speedman philosophiert über Staffel 2

Das Staffelfinale der ABC-Serie "R.J. Decker" hat es in sich: Während Privatdetektiv R.J. (Scott Speedman, 50) und seine enge Freundesgruppe den Fall um Victor Ochoa (David Zayas) lösen und den Schurken zumindest kurzzeitig hinter Gitter bringen, endet die Episode mit einem handfesten Schock – Victor wird tot in seinem Pool gefunden, treibend mit dem Gesicht nach unten. Ein enormer Cliffhanger, der laut Scott die Weichen für eine mögliche zweite Staffel stellen würde. Gegenüber People verriet der Schauspieler, der die Rolle des Dr. Nick Marsh in Grey's Anatomy verkörpert, jetzt, was dieser Tod für seinen Charakter bedeuten könnte.

Obwohl eine Verlängerung der Serie noch nicht offiziell bestätigt wurde, erklärte Scott, dass R.J. bei einer Fortsetzung wohl ganz oben auf der Verdächtigenliste stehen würde. "Es erhöht den Einsatz für den Charakter und die Show selbst", resümierte der 50-Jährige. "Er wird einer der Hauptverdächtigen sein, und die ganze Gruppe wird ins Rampenlicht gerückt." Victor sei in Ft. Lauderdale eine "große Persönlichkeit" gewesen, was den Tod des Charakters noch brisanter macht. "Ein berühmter Mensch stirbt, und all das könnte ans Licht kommen – die Drohungen, der Versuch, R.J. zurück ins Gefängnis zu schicken, und die Beziehung zu Emi", ergänzte Scott. David werde er vermissen, schwärmte er: "Ich bin schon seit Langem ein Fan von ihm. Ich habe ihn vor vielleicht 20 Jahren auf einer Bühne in New York gesehen und war sofort begeistert." Ihn in der Rolle des Gegenspielers gehabt zu haben, sei "großartig" gewesen.

Neben dem düsteren Cliffhanger hat das Finale aber auch eine herzliche Seite – zum ersten Mal stehen alle fünf Hauptfiguren gemeinsam vor der Kamera. Scott, der mit der Bademoden-Designerin Lindsay Rae Hofmann zwei Kinder großzieht, zeigte sich im Gespräch mit People begeistert von den Gruppenszenen: "Das hat sehr viel Spaß gemacht. Alle im selben Raum, Scooby-Doo-Style – das war definitiv lustig." Das Filmen sei aber auch chaotisch gewesen, wie er lachend zugab. "Wir haben viel gelacht und versucht, unsere Texte zu behalten." Für ihn sei genau diese Gemeinschaft der Kern der Serie: "Seine besondere Fähigkeit ist, dass er viele Menschen hat, die ihn lieben und wirklich gut darin sind, ihm zu helfen", weiß er über seinen Charakter R.J. Und trotz des heiteren Grundtons der Florida-Serie bleibt ein dunkler Schatten bestehen – eine Seite, die Scott nach eigener Aussage an der Show besonders schätzt.

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Getty Images Scott Speedman im Juli 2024

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Instagram / lindsayraehofmann Scott Speedman und Lindsay Rae Hofmann mit ihrem Sohn Indy Roy

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Getty Images Scott Speedman im Mai 2017