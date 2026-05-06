Orlando Bloom mit Katy-Doppelgängerin bei Met Gala gesichtet

Orlando Bloom (49) hat bei der Met Gala-Afterparty in New York City für ordentlich Aufsehen gesorgt. Der Schauspieler wurde in den frühen Morgenstunden – gegen 1 Uhr nachts – von Daily Mail dabei gesichtet und auf Fotos festgehalten, wie er gemeinsam mit der Beauty-Influencerin Meredith Duxbury das Lokal Zero Bond betrat. Die 27-Jährige, die auf YouTube und anderen Plattformen als Content Creatorin aktiv ist, trug ein knappes schwarzes Spitzenkleid mit passendem Stilettoabsatz – ein Look, der laut Medienberichten an Orlandos Ex-Verlobte Katy Perry (41) erinnerte. Für den 49-jährigen Briten ein pikanter Vergleich, denn seine Trennung von der Sängerin ist noch recht frisch.

Doch die Geschichte hat eine Wendung: Laut TMZ soll Orlando Meredith gar nicht kennen. Demnach sei er tatsächlich mit der Schweizer Influencerin Luisa Laemmel auf der Afterparty gewesen, mit der er bereits im Februar den Super Bowl LX besucht hatte – und nicht mit der Youtuberin. Die Bilder der beiden nebeneinander hätten laut der Quelle einen falschen Eindruck erweckt. Meredith wird derweil demnächst ein Buchprojekt veröffentlichen: Am 22. September erscheint ihr 240-seitiger Beauty- und Fashion-Ratgeber "Get Ready with Meredith: Skin, Glam, Fashion, Get Unready with Me" beim Verlag Rizzoli.

Orlando und Katy hatten ihre Trennung nach rund neun gemeinsamen Jahren – mit einer kurzen Unterbrechung zwischen 2017 und 2018 – am 26. Juni bekanntgegeben. Aus ihrer Beziehung ist die fünfjährige Tochter Daisy hervorgegangen. Katy, die bei der Met Gala 2026 mit einer auffälligen Metallmaske auf dem roten Teppich erschienen war, ist inzwischen mit dem früheren kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54) zusammen. Orlando hat derweil beruflich einige spannende Projekte vor sich: Unter anderem ist er in Werner Herzogs (83) Drama "Bucking Fastard" zu sehen, das beim Filmfestival in Cannes seine Weltpremiere feiern soll. Seinen Sohn Flynn, 15, hat er aus seiner Ehe mit Model Miranda Kerr (43).

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Getty Images Orlando Bloom im Pressebereich der 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles, 1. März 2026

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Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025

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Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler