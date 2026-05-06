Nach Gewichtsverlust: Sophia Umansky strafft ihre Brüste

Sophia Umansky hat sich für einen Eingriff unter dem Messer entschieden: Die 26-jährige Tochter von Realitystar Kyle Richards (57) ließ sich eine Bruststraffung vornehmen. Ihre Mutter begleitete sie dabei in das Operationszentrum – und beide hielten den besonderen Tag auf Instagram fest. In dem gemeinsamen Video erklärte Kyle, dass ihre Tochter von demselben Chirurgen operiert werde, der 2022 auch ihre eigene Brustverkleinerung durchgeführt hat. "Ich liebe ihn und respektiere ihn und würde die Operation an meinem Kind niemandem sonst anvertrauen", sagte sie in die Kamera. Außerdem betonte sie: "Ich bin kein Fan von Implantaten. Ich hatte nie Implantate. Bis heute nicht – und ich freue mich wirklich, dass Sophia keine Implantate bekommt."

Sophia hatte ihre Pläne bereits einen Tag zuvor in einem TikTok-Video angekündigt. "Ich lass mir meine Brüste machen", erklärte sie dort und ergänzte, dass sie "nur eine Straffung" bekomme, aber keine Implantate. Als Grund nannte sie ihren Gewichtsverlust durch das GLP-1-Präparat Mounjaro, das sie nach eigenen Angaben seit einem Jahr nimmt. "Ich habe sehr schnell sehr viel Gewicht verloren. Dann habe ich wieder zugenommen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mich endlich auf einem perfekten Mittelweg einpendle", so Sophia. Durch die Gewichtsschwankungen seien ihre Brüste nicht mehr dort, wo sie sie haben möchte. Ihr Chirurg bot ihr an, Fett von den Hüften zu entnehmen und an der Brust einzusetzen, um mehr Volumen zu erzielen. Neben der Bruststraffung ließ Sophia sich außerdem ihre Lippen pigmentieren – ein semi-permanentes Kosmetik-Tattoo, das Form und Farbe der Lippen betont.

Sophia ist das zweite von vier Kindern von Kyle Richards und ihrem Ex-Mann Mauricio Umansky (55). Kyle ist vor allem durch ihre langjährige Teilnahme an der Realtiyshow The Real Housewives of Beverly Hills bekannt, in der auch die Familie immer wieder eine Rolle spielt. Sophia selbst ist ebenfalls in der Öffentlichkeit aktiv und teilt ihr Leben regelmäßig mit ihrer Community in den sozialen Medien – so auch diesmal. Sie kündigte an, ihre Follower über das Ergebnis der Eingriffe auf dem Laufenden zu halten.

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Getty Images Sophia Umansky bei der Premiere von "The Holiday Exchange" im Garry Marshall Theatre in Burbank, September 2024

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Imago Kyle Richards mit ihren Töchtern Alexia Umansky, Portia Umansky und Sophia Umansky, 2022

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Imago Mauricio Umansky und Kyle Richards bei der Homeless Not Toothless Fundraising Gala in Beverly Hills, April 2023