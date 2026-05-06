Kim Kardashians Met-Gala-Trick: Eis vor High-Fashion

Während andere Stars sich auf die Met Gala 2026 mit strikten Diäten oder aufwendigen Styling-Sessions vorbereiteten, wählte Kim Kardashian (45) eine ganz andere Form der Einstimmung auf das große Modeevent. Die Unternehmerin und Realitystar gönnte sich wenige Stunden vor dem roten Teppich ein Eis – und zwar keineswegs in bescheidener Form: Eine Kugel im schokoladengetauchten Waffelbecher, garniert mit bunten Streuseln. Das süße Spektakel teilte sie auf Instagram in ihrer Story und kommentierte das Bild schlicht mit "Met prep". Später zog sie dann alle Blicke auf sich, als sie im orangen Hardshell-Bodysuit des Künstlers Allen Jones in Kooperation mit Whitaker Malem die Stufen des Metropolitan Museum of Art erklomm.

Das außergewöhnliche Outfit war eine Hommage an das Werk "Maitresse" von Allen Jones – eine Serie aus acht Gemälden, die ursprünglich als Filmplakat-Auftrag in den 1970er-Jahren entstand. Laut der Michael Werner Gallery zeigt das Original "die Entfaltung einer obsessiven Romanze zwischen einem Kleinkriminellen und einer professionellen Domina". Das zugrunde liegende Gemälde stelle "eine brünette Frau in High Heels und Leder dar, die vor einem geöffneten Vorhang mit einer Reitgerte in der Hand steht", so die Galerie, wie E! Online berichtet. Kim teilte das Originalkunstwerk ebenfalls in ihrer Instagram Story.

Dass die Unternehmerin so entspannt in den großen Abend startete, ist ein deutlicher Kontrast zu früheren Jahren. Vor der Met Gala 2022, bei der sie das legendäre Kleid von Marilyn Monroe (†36) trug, das diese beim Geburtstagsständchen für John F. Kennedy (†46) im Jahr 1962 getragen hatte, nahm sie innerhalb von drei Wochen 7 Kilogramm ab. "Ich trug zweimal täglich einen Saunaanzug, lief auf dem Laufband, strich komplett Zucker und Kohlenhydrate aus meinem Speiseplan und aß nur das Sauberste an Gemüse und Proteinen", erzählte sie damals dem Magazin Vogue. Nach jenem Abend belohnte sie sich dann ausgiebig: In ihrer Hotelkammer warteten Donuts und Pizzakartons auf sie. "Ich hatte seit fast einem Monat keine Kohlenhydrate oder Zucker mehr", schrieb sie damals in ihrer Story.

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Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.

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Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2026

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Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2022