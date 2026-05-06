Geheime Pläne: George Michaels Leben bald als Broadway-Hit?

George Michael (†53) bekommt ein eigenes Broadway-Musical! Laut The Sun laufen derzeit geheime Gespräche in New York zwischen Produzenten und Georges Schwester Yioda Panayiotou, die das Projekt offenbar abgesegnet hat. Geplant ist eine packende Bühnenproduktion, die sein bewegtes Leben nachzeichnet: von den ersten Erfolgen mit Wham! bis hin zu seiner weltweiten Solokarriere – und dabei einige seiner größten Hits einbindet.

Ein Insider erklärte gegenüber dem Magazin: "In den vergangenen Jahren hat Georges Familie unzählige lukrative Angebote abgelehnt, sein Leben als Biopic oder Bühnenshow umzusetzen. Doch in letzter Zeit ist Yioda der Idee gegenüber aufgeschlossener geworden – zumal sich dieses Jahr zum zehnten Mal der Todestag ihres Bruders jährt." Das Projekt befinde sich derzeit noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Laut dem Insider sei klar, dass es sich nicht um ein "Mamma Mia"-Konzept handeln soll, bei dem die Songs lediglich eine neue Geschichte begleiten: "Es geht um sein Leben."

George starb am 25. Dezember 2016 in seinem Haus in Goring-on-Thames in Oxfordshire. Ein Obduktionsbericht bestätigte, dass er an natürlichen Ursachen starb – infolge eines geschwächten Herzens und einer Entzündung. Der Musiker hatte sich als Teil des Duos Wham! in den 1980er Jahren einen Namen gemacht, bevor er 1987 solo durchstartete und weltweit über 100 Millionen Tonträger verkaufte. Zu seinen sieben Nummer-eins-Hits in Großbritannien zählen Songs wie "Careless Whisper", "Faith" und "Don't Let the Sun Go Down on Me", letzterer als Duett mit Elton John (79).

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Getty Images George Michael, Sänger

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Getty Images George Michael im August 2012

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RICHARD YOUNG/REX/Shutterstock Elton John und George Michael 1999