Debüt: Karan Johar besucht wegen Shah Rukh Khan die Met Gala

Ein emotionaler Auftritt bei der Met Gala 2026: Regisseur Karan Johar feierte in diesem Jahr sein Debüt bei dem glamourösen Event in New York – und er ließ keinen Zweifel daran, wem er diesen Moment zu verdanken hat. Im Interview mit BBC auf dem roten Teppich sprach er offen darüber, welche Rolle Bollywood-Star Shah Rukh Khan (60) in seiner Karriere gespielt hat und warum die Met Gala für ihn ein besonderes Zeichen des Lebens darstellt. "Shah Rukh ist ein so großer Teil meines Karriererepertoires. Ich habe meine ersten fünf Filme mit ihm gedreht, und er ist der Grund, warum ich heute hier stehe", erklärte Karan bewegt.

Dass Shah Rukh bereits im vergangenen Jahr sein eigenes Met-Gala-Debüt gefeiert hatte, machte den Moment für den Filmemacher noch bedeutsamer. "Dass er letztes Jahr gekommen ist und ich dieses Jahr – das fühlt sich an, als würde das Leben einen vollständigen Kreis schließen", sagte er. Neben der Hommage an seinen langjährigen Wegbegleiter betonte Karan auch die Bedeutung von Mode für seine Arbeit: "Fashion war immer ein riesiger Teil meines Kinos. Ich bin froh, Indien bei der Met vertreten zu dürfen, besonders wenn das Thema 'Fashion is Art' lautet."

Karan und Shah Rukh verbindet eine jahrzehntelange kreative Partnerschaft, die Bollywood in den 1990ern und 2000ern nachhaltig geprägt hat. Gemeinsam brachten sie Klassiker wie "Kuch Kuch Hota Hai", "Kabhi Khushi Kabhie Gham" und "My Name Is Khan" auf die Leinwand. Beim diesjährigen Gala-Abend trug der Regisseur ein aufwendiges Outfit des Designers Manish Malhotra, das von den Gemälden des indischen Künstlers Raja Ravi Varma inspiriert war. Das Ensemble mit einem handbemalten, fast zwei Meter langen Cape trug den Titel "Framed in Eternity" und wurde von mehr als 80 Kunsthandwerkern in 85 Tagen gefertigt.

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Getty Images Karan Johar bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Shah Rukh Khan bei der Met Gala, Mai 2025

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Getty Images Shah Rukh Khan und Karan Johar bei einem Promotion-Event zum Thriller "Ittefaq" in Mumbai, 30. Oktober 2017