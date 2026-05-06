Royal-Geschwister aus Indien mischten die Met Gala 2026 auf

Die Met Gala 2026 hatte royalen Besuch – allerdings nicht aus Europa, sondern aus Indien: Maharaja Sawai Padmanabh Singh und seine Schwester Gauravi Kumari von Jaipur sorgten auf dem glamourösen Modeevent in New York für eine der größten royalen Überraschungen des Abends. Das Geschwisterpaar erschien in aufwendigen Outfits, die Tradition und Moderne auf beeindruckende Weise miteinander verbanden. Wie Vogue.in berichtete, steckten hinter beiden Looks tiefgründige Geschichten voller familiärer und kultureller Bedeutung.

Padmanabhs blauer Samtmantel war das Herzstück seines Auftritts: Die Kreation des nepalesisch-amerikanischen Designers Prabal Gurung erforderte mehr als 600 Stunden Handarbeit und wurde traditionell in Jaipur gefertigt. Die aufwendigen Stickereien lehnen sich an die typischen Sticktechniken des indischen Bundesstaates Rajasthan an. Gauravi Kumari trug ein fließendes, rosafarbenes Chiffonkleid – und das ist keineswegs zufällig gewählt: Das Outfit ist eine Hommage an die Modeikone Maharani Gayatri Devi, die Großmutter der Prinzessin, die für ihre Chiffon-Saris und Perlen bekannt war. Ein echter alter Sari aus der Garderobe der Großmutter wurde direkt in das Kleid eingearbeitet. Den Look vervollständigten üppige Perlenketten mit Diamanten und Rubinen sowie Pumps von Jimmy Choo – passend zu ihrer Rolle als Markenbotschafterin des Schuhhauses. Mit dem zarten Rosaton ehrte die Prinzessin außerdem ihre Heimatstadt Jaipur, die wegen ihrer rosa gestrichenen Altstadt den Beinamen "Pink City" trägt.

Padmanabh trägt den Titel "Maharaja von Jaipur" bereits seit 2011, auch wenn dieser seit 1971 keine offizielle Bedeutung mehr hat und lediglich die adelige Abstammung symbolisiert. Sein Urgroßvater Man Singh II. war einst der letzte Maharaja des Fürstenstaates Jaipur. Heute ist Padmanabh Oberhaupt des Kachhwaha-Clans und als leidenschaftlicher Polospieler im Guards Polo Club aktiv, dessen Präsident König Charles (77) ist. Das Magazin GQ kürte ihn bereits 2018 zum stilvollsten Mann des Jahres. Schwester Gauravi studierte Medien und Kommunikation in New York und arbeitete dort für ein lokales Magazin – womit auch sie der Stadt bereits vor der Met Gala eng verbunden war. Ihr gesellschaftliches Debüt feierte die Prinzessin 2017 in Paris – damals an der Seite ihres Bruders, der als Begleiter von Ava, der Tochter von Reese Witherspoon (50), erschien.

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Getty Images Maharaja Sawai Padmanabh Singh und Princess Gauravi Kumari bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Princess Gauravi Kumari, Prabal Gurung und Maharaja Sawai Padmanabh Singh bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art

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Getty Images Ein Mann lächelt während eines Besuchs bei Oxford PV in Oxford

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