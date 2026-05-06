Jetzt packt sie aus: Das hat Marlene Lufen machen lassen

Moderatorin Marlene Lufen (55) hat jetzt in ihrem eigenen Podcast offen über Beauty-Eingriffe gesprochen, die sie an sich hat vornehmen lassen. Die Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin ist bekannt für ihren natürlichen Look – und genau deshalb sorgt ihre Aussage für Aufsehen. Im Podcast "M wie Marlene – Wie gelingt das Leben?" verriet sie, dass sie sich per Kryolipolyse ein kleines Bauchpolster habe wegeisen lassen. Außerdem ließ sie ein Radiofrequenz-Needling durchführen, bei dem durch feine Nadeln und Wärmeimpulse die Haut verjüngt werden soll.

Die Speckwölbung an der Taille habe Marlene jahrelang gestört. "Da konnte ich Sport machen, wie ich wollte, die war immer da und hat mich richtig genervt", sagte sie im Podcast. Besonders in Bademode habe sie sich deswegen unwohl gefühlt. Der Eingriff per Kryolipolyse, bei dem Fettzellen durch Kälte behandelt werden, habe lediglich rund 20 Minuten gedauert. Am Ende ihrer Enthüllungen zog sie ein klares Fazit: "So, jetzt wisst ihr, was ich habe machen lassen." Größere Operationen könne sie sich nicht vorstellen – auch wenn sie gelernt habe, niemals nie zu sagen.

Interessant ist dabei auch der Wandel in ihrer Einstellung. Früher habe sie über Frauen geschmunzelt, die Botox oder ähnliche Mittel nutzen, um jünger auszusehen. Heute sieht sie das anders. "Es ist nicht cool, wenn man sich über andere erhebt", sagte sie über ihre frühere Haltung, so t-online. Man würde schließlich nie wissen, was in einem anderen vorgeht – und am Ende müsse "es jeder für sich selbst entscheiden." Seit fast 30 Jahren steht Marlene für das Sat.1 Frühstücksfernsehen vor der Kamera und gilt dort als besonders authentische Moderatorin.

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Getty Images Marlene Lufen im November 2020 in Düsseldorf

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Instagram / marlenelufen Marlene Lufen in der Schweiz, August 2024

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Instagram / marlenelufen Marlene Lufen im April 2025