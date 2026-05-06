Tom Holland verrät: Dieses Hobby teilen er und seine Zendaya

Tom Holland (29) hat beim 2nd Annual Bero Padel Classic in Los Angeles einen seltenen Einblick in sein Privatleben gegeben. Der Schauspieler plauderte bei dem Event mit dem britischen Olympia-Taucher Tom Daley (31) über sein Leben zu Hause mit Zendaya (29) – und enthüllte dabei ein überraschendes gemeinsames Hobby. "Wir häkeln zu Hause", verriet er dem Sportler gegenüber. "Ich liebe es absolut." Das Paar ist laut dem Magazin People seit Januar 2025 verlobt und lebt offenbar sein gemeinsames Familienleben in vollen Zügen aus.

Beim Event überreichte Tom Daley dem "Spider-Man"-Darsteller ein selbst gehäkeltes Dosenhalterchen für eine Bero-Dose – passend zu Hollands eigener Biermarke. Tom war begeistert und merkte an, das Design aus weißem Garn sehe fast aus wie ein Spinnennetz. Das Häkeln helfe ihm vor allem beim Abschalten nach anstrengenden Drehtagen: "Für mich ist das so, als würde mein Kopf abschalten. Wenn ich einen stressigen Tag hatte, kann ich nichts anderes nebenbei machen – ich muss mich komplett darauf konzentrieren", erklärte er. Auch Zendaya war bei dem Event in Los Angeles zugegen.

Die Schauspielerin hatte erst kürzlich im Podcast "Modern Love" der New York Times darüber gesprochen, was Tom so besonders für sie macht. "Ich wusste, das ist mein Mensch, weil ich mich um ihn herum nicht nervös fühle", sagte sie. "Ich fühle mich wirklich friedlich und wirklich ruhig." Die beiden stehen sich schon lange nahe – sie lernten sich beim Screentest für den Film "Spider-Man: Homecoming" im Jahr 2017 kennen. Zuletzt kursierten Gerüchte, die beiden könnten bereits verheiratet sein, nachdem Zendayas Freund und Stylist Law Roach auf dem roten Teppich bei den Actor Awards 2026 sagte: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden." Weder Zendaya noch Tom haben die Spekulationen bisher bestätigt oder dementiert. Im Sommer werden die beiden als nächstes gemeinsam vor der Kamera stehen: In Christopher Nolans (55) "The Odyssey" spielen sie Athena und Telemachos – der Film kommt am 17. Juli in die Kinos.

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IMAGO / NurPhoto Tom Holland, Schauspieler

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Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der "Spider-Man 3"-Premiere in L.A.

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Getty Images Hollywoodstar Tom Holland