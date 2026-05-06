Gerüchte: Ziehen diese Paare ins "Sommerhaus der Stars"?

Die elfte Staffel von Das Sommerhaus der Stars steht vor der Tür – und damit auch die ersten Gerüchte darüber, welche Promipaare diesmal in Bocholt einziehen könnten. Der Instagram-Account "dailytrashtv" hat bereits eine Liste möglicher Kandidaten veröffentlicht, die das Netz ordentlich in Aufruhr versetzt. Unter den heiß gehandelten Namen sind Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (30), Mike Heiter (33) und Leyla Heiter (29) sowie Nico Legat (28) mit seiner Freundin Laura. Auch aus der Wollny-Großfamilie sollen Kandidaten dabei sein. Bestätigt ist bislang allerdings noch nichts.

Besonders brisant wäre ein mögliches Aufeinandertreffen von Kim Virginia und Leyla, denn nach ihrer gemeinsamen Teilnahme am Dschungelcamp soll das Verhältnis der beiden zerrüttet sein. Auch für Mike wäre eine Teilnahme kein Neuland: Er war bereits 2019 im Sommerhaus vertreten – damals noch mit seiner Ex Elena Miras (34) – und gewann die Staffel sogar. Bei den Wollnys werden gleich zwei mögliche Paare gehandelt: Loredana Wollny (22) und ihr Ehemann Servet sowie Familienmama Silvia Wollny (61) gemeinsam mit ihrem Harald. Nico Legat wiederum würde mit einem Einzug in die Fußstapfen seines Vaters treten, der in der ersten Staffel im Jahr 2016 den zweiten Platz belegte.

Die Wollnys gehören seit Jahren zu den bekanntesten Realityfamilien Deutschlands. Silvia Wollny, Mutter von insgesamt elf Kindern, ist mit ihrer Großfamilie bereits seit 2011 in der Sendung "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" auf RTL zu sehen. Ihre Tochter Loredana heiratete Servet Yildiz im Jahr 2023. Kim Virginia und Nikola hingegen verbindet eine turbulente Beziehungsgeschichte, die sich immer wieder in der Öffentlichkeit abgespielt hat – eine gemeinsame Realityshow haben die beiden jedoch bislang noch nicht bestritten.

Anzeige Anzeige

RTL "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare"-Logo

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Mike Heiter und Leyla Lahouar bei den Bunte New Faces Awards Music 2024 in der P61 Gallery, Berlin