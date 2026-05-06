Wie Taylor Swift: Ariana Grande gründet eigenes Label

Ariana Grande (32) geht einen entscheidenden Schritt in ihrer Karriere: Die Sängerin hat ihr eigenes Plattenlabel gegründet. Unter dem Namen BabyDoll Music will sie ihr kommendes Album "Petal" am 31. Juli veröffentlichen – und damit auch die Masterbänder der darauf enthaltenen Songs selbst besitzen. Laut einem Insider, der sich gegenüber The Sun äußerte, habe sie sich dabei von den Erfahrungen anderer Künstler leiten lassen: "Ariana hat gesehen, was Künstlern wie Taylor Swift passiert ist, die mit ihren Masters ausgenutzt wurden, und hat jetzt die Kontrolle übernommen."

Konkret bedeutet das neue Setup, dass Ariana zwar weiterhin mit ihren bisherigen Partnerlabels zusammenarbeitet – in den USA war das Republic Records, in Großbritannien Island Records –, die Rechte an ihrer Musik jedoch bei ihr selbst liegen. Sie hat die Nutzungsrechte an "Petal" lediglich an die Labels zurücklizenziert, die damit die praktische Arbeit übernehmen, während sie als Eigentümerin der Aufnahmen gilt. "Dieses neue Setup bedeutet, dass sie deutlich mehr verdienen kann, wenn es ein Erfolg wird, und die Dinge genau so gestalten kann, wie sie es möchte", erklärt der Insider weiter.

Für Ariana ist dieser Schritt die konsequente Fortsetzung eines Weges, den sie schon mit ihrem letzten Album eingeschlagen hatte. "Eternal Sunshine" markierte für die Popsängerin eine Phase, in der sie nicht nur als Stimme, sondern auch hinter den Reglern immer präsenter wurde und als Executive Producerin mitentschied. Dass ihr neues Werk "Petal" nun über das frisch gegründete Label BabyDoll Music erscheint, passt zu ihrem Bestreben, Karriereentscheidungen strategisch und langfristig anzugehen.

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Getty Images Ariana Grande bei der "Wicked For Good" Q&A des California Film Institute in San Rafael, Dezember 2025

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Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024

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Instagram / arianagrande Ariana Grande hinter einem Mikrofon im Studio.