Peter Klein erfuhr durch Pressevertreter von seiner Trennung

Das Liebes-Aus von Yvonne Woelke (46) und Peter Klein (59) am 1. Mai lief offenbar noch sonderbarer ab, als Fans zunächst befürchtet hatten. Wie Peter im Interview mit RTL verriet, erfuhr er nicht etwa von seiner Liebsten selbst vom Ende ihrer Beziehung: Während Yvonne allein zum Bild-Renntag angereist war und dort gegenüber Pressevertretern das Ende der Beziehung verkündete, ahnte Peter von seinem neuen Single-Status offenbar noch nichts. Der 59-Jährige erschien erst später auf der Veranstaltung, um seine Partnerin zu überraschen, und wurde im Backstage-Bereich unmittelbar vor ihrem Bühnenauftritt von Reportern mit der Trennung konfrontiert.

Der Schock über die öffentliche Verkündung saß tief, als Peter von den Fotografen und Medienvertretern ins Bild gesetzt wurde. "Da stehst du natürlich erst mal da wie bedröppelt und weißt überhaupt nicht, was passiert", gestand der ehemalige Sommerhaus-Kandidat sichtlich bewegt über diesen schmerzhaften Moment der Erkenntnis. Yvonne hingegen verteidigte ihr Vorgehen und betonte, dass Peter Dinge ausblenden würde: "Er tut ja gerade so, als ob ich auf dem Bild-Renntag mit ihm die Beziehung beendet habe." Weiter erklärte sie, dass die räumliche Distanz zwischen ihrem Lebensmittelpunkt in Deutschland und Peters Wahlheimat Mallorca die Beziehung schon lange ausgehöhlt habe.

Obwohl Peter hinter den Kulissen versuchte, das Gespräch zu suchen, scheint der Zug für die Schauspielerin endgültig abgefahren zu sein. Ein Liebes-Comeback schloss Yvonne bereits kategorisch aus und erklärte, dass die fehlende körperliche Nähe zu einer unüberbrückbaren Distanz geführt habe. Während Peter innerlich noch immer auf eine gemeinsame Zukunft hofft, stellte Yvonne auf dem Renntag unmissverständlich klar, dass für sie nur ein sauberer, wenn auch für Peter überraschender Schnitt infrage kam.

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Panama Pictures / ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke, Dezember 2024

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Imago Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

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Instagram / peterklein_official Peter Klein und Yvonne Woelke, Juni 2025