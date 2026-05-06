Nach Kommentar seines Bruders: Umut Tekin spricht Klartext

Ein Kommentar, den Umut Tekins (28) Bruder Ercan kürzlich unter einem Promiflash-Beitrag hinterlassen hat, sorgt für Wirbel. Hintergrund: Umuts Partnerin Lena Goldstein bezeichnete ihren Freund im Netz öffentlich als "Vater" ihrer Tochter – obwohl der biologische Vater des Kindes Realitystar William Lopes ist. Ercans Worte im Netz waren dabei unmissverständlich: "Als der Bruder von Umut kann ich nur sagen, dass hier nur Druck ausgeübt wird. Total falscher Ansatz! Haltet das Kind da raus, verdammt!" Jetzt hat sich der 28-Jährige selbst gegenüber Promiflash zu dem Kommentar geäußert.

Im Interview stellt der Realitystar klar, was sein Bruder mit dem öffentlichen Statement eigentlich bezwecken wollte. "Mein Bruder, der steht zu unserer Beziehung, und er hat Lena auch kennengelernt. Klar, schreiben Leute meinem Bruder und fragen diesbezüglich, und er wollte nur klären, dass ich nicht der biologische Vater bin und weiß, was ich für eine Bindung zu ihr aufgebaut habe. Das war es dann auch", erklärt Umut. Es sei Ercan also vor allem darum gegangen, die Situation richtigzustellen – nicht darum, Kritik an der Beziehung zu üben.

Dass Ercan hinter der Beziehung steht, betont Umut noch einmal ausdrücklich: "Mein Bruder steht hinter uns, definitiv. Er hat Lena auch privat kennengelernt und steht hinter uns und das ist das Wichtigste." Lena und Umut hatten ihre Beziehung erst vor wenigen Wochen bei den Reality Awards öffentlich gemacht, als sie gemeinsam auf dem roten Teppich erschienen. Seitdem schwärmt die alleinerziehende Mutter offen davon, wie der Ex von Emma Fernlund (25) in den Alltag mit ihrer Tochter eingebunden ist und wie die drei als Familie immer enger zusammenwachsen.

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein beim Bild-Renntag 2026