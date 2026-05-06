Luxusvilla in L.A.: Das war Michael Jacksons letztes Zuhause

Im Dezember 2008 zog Michael Jackson (†50) in eine prächtige Villa in Holmby Hills, einem der exklusivsten Viertel von Los Angeles. Das französische Château-Anwesen in der North Carolwood Drive bot dem King of Pop auf über 17.000 Quadratmetern alles, was er sich wünschte: ein privates Kino, einen Fitnessraum, ein Spa, einen Weinkeller sowie weitläufige Gärten, die das Anwesen von der Außenwelt abschirmten. Für diesen Rückzugsort zahlte Michael Jackson laut People monatlich rund 85.455 Euro Miete – und das war für den Sänger offenbar die richtige Kulisse, um sich auf sein großes Comeback vorzubereiten. In der Villa lebte er gemeinsam mit seinen drei Kindern Prince Jackson (29), Paris Jackson (28) und Blanket Jackson (24). Am 25. Juni 2009 erlitt er dort einen Herzstillstand und wurde wenig später im Ronald Reagan UCLA Medical Center für tot erklärt. Er wurde 50 Jahre alt.

Das siebenköpfige Schlafzimmer-Anwesen mit 13 Bädern gehörte der Familie des Bekleidungsunternehmers Hubert Guez und seiner Frau Roxanne. Michael hatte es gemietet, um sich in aller Ruhe auf seine "This Is It"-Konzerttour in London vorzubereiten. Als offizielle Todesursache stellten die Behörden später eine akute Propofol-Vergiftung fest. Sein persönlicher Arzt Dr. Conrad Murray hatte ihm das Narkosemittel verabreicht, um ihm beim Schlafen zu helfen. 2011 wurde er wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen und zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er etwa zwei Jahre absaß.

Die Villa wurde nach Michaels Tod von der Guez-Familie jahrelang zum Verkauf angeboten. Zunächst für 20.423.859 Euro inseriert, wechselte sie schließlich 2012 für 15.467.441 Euro den Besitzer. Kurz vor dem Verkauf fand eine Auktion statt, bei der mehr als 500 Gegenstände aus dem Anwesen versteigert wurden und insgesamt fast eine Million einbrachten. Besonders bewegende Stücke waren ein Spiegel mit einer handgeschriebenen Notiz Michaels an sich selbst, der für 22.004 Euro den Besitzer wechselte, sowie eine Küchentafel, auf der seine Kinder "I love Daddy" geschrieben hatten und die für 4.272 Euro verkauft wurde. Das Holmby Hills-Viertel selbst zählte schon lange zu den begehrtesten Adressen in Los Angeles – unter anderem lebten dort einst auch Marilyn Monroe (†36) und Elvis Presley (†42).

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Getty Images Michael Jackson bei den American Music Awards 2002

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Kevork Djansezian / Staff Michael Jacksons Leibarzt: Dr. Conrad Murray

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Instagram / princejackson Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson