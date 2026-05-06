Kajol packt über heftigen Streit mit ihrer Tochter Nysa aus

Bollywood-Star Kajol (51) hat offen über eine schwierige Phase in ihrer Beziehung zu ihrer Tochter Nysa Devgan gesprochen. Im Podcast von Lilly Singh (37), der auf YouTube abrufbar ist, gab die Schauspielerin zu, dass sie und Nysa über mehrere Jahre hinweg immer wieder heftig aneinandergeraten sind. "Wir haben gestritten, und wir waren beide zeitweise irrational. Wir handelten beide [...] unlogisch. Als die Erwachsene in der Situation stand ich auf und sagte mir, ich sollte ein bisschen rationaler sein. Ich beschloss, nicht mehr so viel mit ihr zu streiten; ich werde versuchen, mit ihr zu reden. So viel ich auf sie einreden kann, bis sie anfängt, mir zuzuhören. Und mit ihr zusammenzuarbeiten", erklärte Kajol in dem Gespräch.

Konkret begannen die Reibereien laut der TV-Bekanntheit, als Nysa zwölf Jahre alt war. "Wir haben beide fast drei Jahre lang gestritten. Wir waren beide so: Ich will dir nicht zuhören, ich will nicht mit dir reden", schilderte Kajol die damalige Situation. Zum Glück habe sich die Beziehung zu ihrer Tochter mit der Zeit gewandelt – und zwar vor allem dank einer wichtigen Erkenntnis. "Schließlich wurden daraus Gespräche, lange Gespräche. Dann erkannte ich, dass es mehr darum ging, mich einfach hinzusetzen und ihr zuzuhören. Es ging nicht so sehr ums Reden. Es ging nur darum, ihr Raum zu geben, selbst zu reden und gehört zu werden. Das machte den größten Unterschied. Das war meine größte Lektion", so Kajol. Zum kürzlichen 23. Geburtstag ihrer Tochter teilte sie auf Social Media herzliche gemeinsame Fotos und schrieb dazu: "Ich bin so gesegnet... sie wurde geboren und die Welt veränderte sich."

Schon vor rund fünf Monaten hatte Kajol bei der Premiere von "Uttar" gezeigt, dass sie mit Familienthemen ganz offen umgeht. Mit ihrer Mutter Tanuja an der Seite sprach sie damals laut Hindustan Times über ihre Kinder Nysa und Yug. Und sie machte klar: Streit ist für sie kein Drama, sondern ein gutes Zeichen: "Wenn wir streiten, bedeutet das, dass wir Kinder großgezogen haben, die für sich selbst denken können." Und Kajol legte direkt nach: "Wenn sie mit mir diskutieren, sehe ich das als Kompliment." Für einen Lacher sorgte bei dem Event auch Tanuja, als Kajol scherzte, sie habe sich früher nie mit ihrer Mutter gestritten. Tanuja konterte trocken: "Das hast du ständig getan."

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Instagram / kajol Kajol und ihre Tochter Nysa, Januar 2025

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Getty Images Kajol und Nysa Devgan beim Sindoor Khela während der Durga-Puja-Feier in Mumbai, 2. Oktober 2025

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Getty Images Yug Devgan mit seiner Mutter Kajol, Oktober 2022