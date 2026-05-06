Steven Spielberg schockiert: "Weißer Hai"-Boot Orca zerstört

Mit "Der weiße Hai" schuf Steven Spielberg (79) 1975 einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und läutete damit eine neue Ära des Blockbuster-Kinos ein. Ein Stück dieses filmischen Erbes war der Fischkutter Orca – das Boot, auf dem Polizeichef Brody, Ozeanograf Hooper und Fischer Quint dem gefürchteten Hai das Handwerk legen wollen. Nach Drehschluss wurde die Orca laut filmstars.de auf dem Universal-Gelände ausgestellt und dort zu einer echten Touristenattraktion. Der Regisseur selbst schaute laut eigener Aussage regelmäßig vorbei – bis ihn eines Tages ein Schock ereilte. Bei einem seiner Besuche war das Boot verschwunden.

Steven schilderte seinen Schrecken gegenüber Collider: "Das Boot war weg! Ich rief den Leiter des Studiogeländes an und fragte ihn: 'Was ist mit der Orca passiert?'" Die ernüchternde Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Der Verantwortliche erklärte ihm, das Schiff sei schlicht verrottet und man habe es kurzerhand mit Äxten und Kettensägen zu Bauholz verarbeitet. Als kleines Trostpflaster übergaben die Studiomitarbeiter dem Regisseur einige gerettete Schiffsschrauben. Den Verlust der gesamten Kulisse konnten diese Überreste aber kaum aufwiegen.

Für Steven war die Orca mehr als nur ein Filmrequisit. Wie er selbst erzählte, hatte er bei seinen Besuchen auf dem Boot gesessen, im Steuerhaus oder in einer der Kabinen, und in alten Erinnerungen geschwelgt. "Die paar Stufen, wo all die Rettungswesten hingen", habe er dabei immer wieder aufgesucht. Das Boot habe ihm geholfen, Demut zu empfinden und seine Dankbarkeit zu zeigen – denn "Der weiße Hai" war es, der seine Karriere als damals 28-Jähriger so richtig ins Rollen brachte. Der Film gilt bis heute als einer der einflussreichsten Streifen der Filmgeschichte und hat eine bis dato nicht dagewesene Merchandise-Welle ausgelöst.

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Getty Images Steven Spielberg

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Getty Images Steven Spielberg

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Getty Images Steven Spielberg 1999 bei der Oscar-Verleihung