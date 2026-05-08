Fußballprofi Niklas Süle gibt sein Karriereende bekannt

Niklas Süle (30) sorgt mit einer überraschenden Entscheidung für Aufsehen: Der Verteidiger von Borussia Dortmund wird seine Karriere bereits in diesem Sommer beenden – mit gerade einmal 30 Jahren. In der aktuellen Folge des Podcasts "Spielmacher" machte Niklas die Nachricht nun selbst öffentlich und erklärte, dass für ihn Schluss ist, wenn die Saison vorbei ist. Kurz darauf bestätigte auch sein Verein Borussia Dortmund das Karriereende auf der Vereinswebseite. Niklas' Vertrag in Dortmund wäre ohnehin Ende Juni 2026 ausgelaufen.

Den endgültigen Entschluss fasste Niklas nach seiner Knieverletzung im Auswärtsspiel in Hoffenheim im April. Im Podcast erinnerte sich der frühere Nationalspieler an den Schockmoment in der Kabine, als der Mannschaftsarzt und der Physiotherapeut ihn untersuchten. Der Schubladentest am Knie fiel so aus, dass Niklas sofort das Schlimmste befürchtete. "Da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint. In der Situation dachte ich wirklich: 'Das ist gerissen'", erzählte er im Podcast. "Als ich am nächsten Tag ins MRT gekommen bin und die gute Nachricht erhalten habe, war für mich zu tausend Prozent klar, dass es vorbei ist. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als mich eigentlich auf die Zeit danach zu freuen – unabhängig zu sein, in den Urlaub zu gehen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen – dann aber meinen dritten Kreuzbandriss verarbeiten zu müssen", sagte er.

Der Innenverteidiger wechselte 2022 nach Dortmund, nachdem er zuvor fünf Jahre beim FC Bayern München gespielt hatte. Davor stand Niklas bereits bei Hoffenheim unter Vertrag, wo er 2014 seinen ersten Kreuzbandriss erlitt – ein weiterer folgte 2019 im Trikot von Bayern. Immer wieder wurde seine Karriere von Verletzungen ausgebremst. Trotzdem brachte es der Profi beim BVB bislang auf über 100 Pflichtspiele und mehrere Tore. Im Podcast machte Niklas deutlich, worauf er sich nun besonders freut: auf mehr Urlaub, auf ein Leben ohne ständigen Termindruck und auf viel Zeit mit seinen Kindern. Nach Jahren im Fokus des Profigeschäfts will der Fußballer seinen Alltag künftig freier gestalten und mehr Ruhe in sein Privatleben bringen.

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Getty Images Niklas Süle, DFB-Star

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Getty Images Niklas Süle, Mai 2025

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Getty Images Niklas Süle und seine Freundin Melissa, Dezember 2019

Niklas Süle beendet mit 30 seine Karriere – wie findet ihr den Schritt? Nachvollziehbar: Gesundheit und Familie gehen vor. Überraschend: Da wäre sportlich noch einiges drin gewesen. Ergebnis anzeigen