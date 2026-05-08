Jacob Elordi muss Cannes-Jury-Auftritt nach Unfall absagen

Jacob Elordi (28) hätte eigentlich zur diesjährigen Jury der Filmfestspiele in Cannes gehören sollen – daraus wird nun aber nichts. Wie Page Six Hollywood berichtet, hat sich der Schauspieler kürzlich den Fuß gebrochen und kann deshalb nicht an dem renommierten Festival teilnehmen. Die Festivalleitung ist jetzt offenbar auf der Suche nach einem Ersatz für den 28-Jährigen. Die Filmfestspiele in Cannes finden in diesem Jahr vom 12. bis 23. Mai statt.

Wer als Juror nach Cannes reist, muss einiges an Laufstrecke einplanen: Premieren, Pressekonferenzen, Fotocalls und Partys verteilen sich über die gesamte Croisette. Mit einem gebrochenen Fuß wäre das kaum zu bewältigen. Den Vorsitz der Jury der 79. Festspielausgabe übernimmt der südkoreanische Filmemacher Park Chan-wook, bekannt für Werke wie "Oldboy" und "Decision to Leave". Neben ihm gehören der Jury unter anderem Demi Moore (63), Stellan Skarsgård (74), Ruth Negga (44) sowie die Regisseurin Chloé Zhao an. Außerdem wurde bekannt, dass Julianne Moore (65) in diesem Jahr mit dem Women in Motion Award von Kering ausgezeichnet wird.

Verletzungen scheinen für Jacob Elordi keine Seltenheit zu sein. Gegenüber dem Magazin Esquire schilderte er einmal, wie er sich während der Dreharbeiten zu "Wuthering Heights" in einer Dampfdusche schwere Verbrennungen am Rücken zuzog. "Ich lehnte mich zurück und mein Rücken brannte auf den Dampfhahn. Als ich am Montag zur Arbeit kam, hatte ich eine Verbrennung zweiten Grades", erzählte er. Men's Health berichtete zudem im Jahr 2021, dass der Schauspieler bereits als Schüler beim Rugby einen Knochen im Rücken gebrochen habe und diese Verletzung noch immer spüre. Zuletzt machte Jacob abseits seiner schauspielerischen Arbeit auch aus einem anderen Grund Schlagzeilen: Berichten zufolge soll er Kendall Jenner (30) daten – aus dem möglichen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich in Cannes wird nun jedoch nichts.

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Getty Images Jacob Elordi bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Demi Moore bei der Los-Angeles-FYC-Vorführung der Paramount+ Serie "Landman" im Saban Media Center, 16. April 2026

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Getty Images Jacob Elordi bei der Premiere von "Wuthering Heights" im State Theatre in Sydney, 12. Februar 2026