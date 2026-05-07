Candace Cameron Bure (50) wird zum ersten Mal Großmutter

Weniger als ein Jahr nach ihrer Hochzeit erwartet Natasha Bure (27) ihr erstes Kind. Die Tochter von Schauspielerin Candace Cameron Bure (50) verkündete die freudige Neuigkeit gemeinsam mit ihrem Ehemann Bradley Steven Perry am 7. Mai auf Instagram. In ihrem gemeinsamen Post zeigten sich die beiden in aufeinander abgestimmten blau-weiß gestreiften Hemden, aus Tassen mit den Aufschriften "Mama" und "Dada" trinkend – Natasha dabei mit ihrem wachsenden Babybauch. "Unsere Traumrolle", schrieben die beiden dazu. Candace kommentierte den Post sichtlich gerührt und gab dabei gleich ihren selbst gewählten Oma-Spitznamen bekannt: "CandyGram in voller Aktion." Für die 50-Jährige ist es das erste Enkelkind.

Auch auf ihrem eigenen Social-Media-Profil teilte Candace die freudige Nachricht und schrieb: "Ich werde eine CandyGram sein!" Viele Fans und befreundete Promis mischten sich ebenfalls in die Kommentarspalte ein und schwärmten von den Bildern. Unter anderem hinterließ Schauspieler Taylor Lautner (34), der selbst sein erstes Kind erwartet, gleich mehrere begeisterte Kommentare, darunter: "Die Neuigkeit, auf die alle gewartet haben!" und: "Ihr habt es geschafft, Mama und Papa." Natasha und Bradley hatten ihre Beziehung im Juli 2024 öffentlich gemacht und sich dann im April 2025 in Santa Barbara verlobt – ohne die Verlobung damals publik zu machen. Geheiratet hatten sie im September 2025 auf der Calamigos Ranch bei Malibu in einer romantischen Gartenfeier mit 150 Gästen.

Schon damals hatten beide offen über ihren Wunsch gesprochen, eine Familie zu gründen. "Was mir am wichtigsten ist: Jeden Tag, den ich mit ihr verbringe, sehe ich die zukünftige Mutter meiner Kinder", sagte Bradley gegenüber dem Magazin People anlässlich ihrer Hochzeit. Und auch Natasha hatte sich damals geäußert: "Ich kann es kaum erwarten, kleine Bradleys um mich herum zu haben." Bradley ist vor allem für seine Rolle in der Disney-Channel-Serie "Good Luck, Charlie" bekannt, in der er als Kind zu sehen war. Natasha wiederum ist nicht nur als Influencerin aktiv, sondern steht auch selbst vor der Kamera – vor allem für Produktionen des Fernsehsenders Great American Family, für den auch ihre Mutter Candace als Schauspielerin, Produzentin und Chief Creative Officer tätig ist.

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Getty Images Candace Cameron Bure und Natasha Bure, April 2024

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Getty Images Bradley Steven Perry und Natasha, Januar 2026

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Getty Images Bradley Steven Perry und Natasha Bure, Januar 2026

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