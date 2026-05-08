ESC-Aufregung: Sarah Engels ohne Outfits in Wien gelandet

Pünktlich zum Start der heißen ESC-Phase ist Sarah Engels am 6. Mai gemeinsam mit der deutschen Delegation in Wien eingetroffen. Am Flughafen wurde die 33-Jährige von jubelnden Fans mit Deutschlandfahnen empfangen – ein Empfang, der die Sängerin bewegte. Doch der freudige Moment bekam schnell einen kleinen Dämpfer: Ihr Koffer mit sämtlichen Bühnenkostümen und Outfits für den Eurovision Song Contest ist beim Flug verloren gegangen. Die Fluggesellschaft konnte das Gepäckstück nicht ausfindig machen.

Den Humor hat Sarah trotz des Missgeschicks nicht verloren. In ihren Instagram-Storys berichtete sie offen über den Zwischenfall und witzelte: "Also wenn ich dann im Schlafanzug auftrete, nehmt es mir nicht übel." Im Hotel wurde sie direkt auf den fehlenden Koffer angesprochen, erklärte die Sängerin: "Ich habe ja auch nichts hochzubringen, weil mein Koffer ist ja nicht da." Für ihren ersten Bühnenauftritt in der Wiener Stadthalle, der noch für denselben Tag geplant war, musste also zunächst improvisiert werden.

Die Sängerin, die einem breiten Publikum durch ihre Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" und zahlreiche Realityformate bekannt wurde, hatte sich in den vergangenen Tagen bereits kämpferisch gezeigt: Ein Virus hatte sie zuletzt gesundheitlich angeschlagen und an den Tropf gebracht, doch nun steht für sie alles im Zeichen des ESC. Privat kann sich Sarah in dieser intensiven Phase auf den Rückhalt ihrer Familie verlassen, über den sie immer wieder in Interviews spricht – und betont, wie sehr ihr die Nähe zu ihren Liebsten hilft, wenn der Terminkalender so voll ist wie jetzt in Wien.

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ActionPress Sarah Engels bei "Stars in der Manege" 2022

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IMAGO / BOBO Sarah Engels, Sängerin

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels und Julian im Urlaub