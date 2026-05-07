Morgen-Show-Aus: Steffi Brungs ist dankbar für all die Jahre

Nach acht Jahren ist für Stephanie Brungs (37) als Gesicht der RTL-Morgensendung "Punkt 6" Schluss: Die Sendung wird gemeinsam mit "Punkt 7" und "Punkt 8" abgesetzt. Die Moderatorin verabschiedete sich nun auf Instagram von der Show – und tat das mit sichtlicher Dankbarkeit. "Eine Ära geht zu Ende: Danke für acht schöne Jahre!", schrieb sie zu einem Beitrag. Dazu veröffentlichte Steffi eine Reihe von Bildern, die ihre Zeit bei der Sendung Revue passieren lassen.

Auf den Fotos ist unter anderem ein direkter Vergleich zu sehen: Aufnahmen von ihrer allerersten Sendung stehen Bildern von ihrer letzten gegenüber. Auch Kollegin Angela Finger-Erben (46) ist auf den Schnappschüssen erkennbar, genauso wie viele weitere Gesichter aus dem Sendungsumfeld. Highlights aus dem Setleben fehlen ebenfalls nicht: Steffi posiert etwa mit Musikstar Ed Sheeran (35), mit Jason Derulo (36) sowie auf Aufnahmen von einem Dreh auf der Rennstrecke. Trotz des Abschieds von der Show betonte die Moderatorin aber, dass sie RTL treu bleibt und dem Sender weiterhin erhalten bleibt.

Für viele Zuschauer ist Stephanie längst zu einem vertrauten Gesicht auf dem Bildschirm geworden, das sie seit Jahren am frühen Morgen begleitet hat. Abseits der Arbeit gibt sich die Moderatorin in den sozialen Netzwerken nahbar und teilt immer wieder Einblicke in ihren Alltag, Reisen und private Momente mit Freunden. Ihre Community begleitet sie so nicht nur durchs Studioleben, sondern auch durch die nächsten Schritte nach dem Kapitel "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8".

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IMAGO / Eventpress Stephanie Brungs, Moderatorin

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IMAGO / Marja Stephanie Brungs, TV-Bekanntheit

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Getty Images Steffi Brungs und Christian Wackert, Februar 2025

Wie gefällt euch Steffis Abschieds-Post mit den Vorher-nachher-Bildern? Rührend – genau der richtige Ton zum Abschied. Schön, aber etwas viel Nostalgie. Ergebnis anzeigen