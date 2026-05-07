Zustand verschlechtert: Bonnie Tyler im künstlichen Koma

Große Sorge um Bonnie Tyler: Der Gesundheitszustand der walisischen Sängerin hat sich nach ihrer Notoperation in Portugal offenbar dramatisch verschlechtert. Wie die portugiesische Tageszeitung Correio da Manhã berichtet, liegt die 74-Jährige inzwischen im künstlichen Koma auf der Intensivstation des Faro-Krankenhauses – verbunden mit einem Beatmungsgerät. Besonders alarmierend: Laut dem Bericht haben die behandelnden Ärzte eingeräumt, dass sie nicht vorhersagen können, wie sich ihr Zustand in den kommenden Stunden entwickeln wird.

Das Newsportal schreibt: "Bonnie Tyler liegt nach einer Darmoperation mehrere Tage im Faro-Krankenhaus im künstlichen Koma." Demnach wurde die Sängerin dorthin von der Überwachungsstation auf die Intensivstation verlegt, nachdem sich ihr Befinden verschlechtert hatte. Erst kurz zuvor hatte ein Sprecher der Sängerin noch mitgeteilt, dass es ihr gut gehe und sie sich auf dem Weg der Erholung befinde. Das Statement lautete: "Die Operation verlief gut und sie erholt sich nun. Wir wissen, dass sich all ihre Familie, Freunde und Fans Sorgen um sie machen und ihr eine vollständige und schnelle Genesung wünschen werden."

Bonnie hatte vor ihrer Einlieferung ins Krankenhaus am 30. April tagelang unter starken Schmerzen gelitten. Die Ärzte diagnostizierten schließlich eine Darmperforation und operierten die Sängerin sofort. Die gebürtige Waliserin lebt seit mehreren Jahren einen Teil des Jahres im Süden Portugals, in der Algarve-Region. Laut eigener Aussage hatte sie sich einst während Albumaufnahmen in die Region verliebt und sich dort eine Immobilie gekauft. Eigentlich stehen für Bonnie, bekannt für Songs wie "Total Eclipse of the Heart" und "Holding Out for a Hero", noch Europa-Tourdaten in diesem Jahr an.

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Getty Images Bonnie Tyler im Oktober 2017

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Getty Images Bonnie Tyler im Mai 2013

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Getty Images Sängerin Bonnie Tyler, 2020

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