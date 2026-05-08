Song für "King": Shah Rukh Khan & Deepika romantisch am Set

Shah Rukh Khan (60) und Deepika Padukone (40) sorgen gerade weit weg vom roten Teppich für Herzklopfen: Statt beim Met Gala zu glänzen, stehen die beiden in Kapstadt vor der Kamera und drehen einen romantischen Song für ihren neuen Film "King". Am Strand von Südafrika tanzen der Bollywood-Star und die Schauspielerin in der Brandung, halten Händchen und laufen vor einem goldenen Sonnenuntergang aufeinander zu, wie Videos zeigen, die unter anderem auf X kursieren. In luftigen Outfits proben sie ihre Choreografie immer wieder, stoppen, setzen neu an und legen noch einmal los – beobachtet von einer neugierigen Menschenmenge am abgesperrten Strandabschnitt, die jede Bewegung mit dem Handy einfängt.

Die Clips vom Set gehen in den sozialen Netzwerken rasant herum: Zu sehen sind Shah Rukh und Deepika, wie sie zwischen Felsen und Wellen eine intime Tanzeinlage hinlegen, während im Hintergrund Tänzer eine energiegeladene Choreo abfeuern. Außerdem kursieren Ausschnitte aus der Musik, bei denen Nutzer spekulieren, dass es sich um einen Song von Ed Sheeran (35) handeln könnte. Parallel dazu wurde Shah Rukh bereits beim Dreh von Solo-Szenen im Auto und beim Bummeln über das Set gesehen, während Regisseur Siddharth Anand auf X seine Fans eindringlich bittet: "Bitte postet oder verbreitet keine geleakten Fotos oder Videos von den 'King'-Dreharbeiten."

Für die beiden Hauptdarsteller ist "King" ein weiteres Kapitel in einer inzwischen jahrelangen gemeinsamen Filmgeschichte. Shah Rukh und Deepika standen schon mehrfach zusammen vor der Kamera und sorgten mit ihren Liebessongs und emotionalen Szenen oft für Gänsehautmomente bei den Fans. Privat ist Deepika seit einigen Jahren mit Ranveer Singh (40) verheiratet, mit dem sie ihre Tochter Dua großzieht und nun ihr zweites Baby erwartet. Während "King" jetzt auf einen großen Kinostart zu Weihnachten 2026 zusteuert, stehen neben den beiden Stars auch Suhana Khan (25), Abhishek Bachchan (50) und Rani Mukerji (48) vor der Kamera.

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Getty Images Deepika Padukone und Shah Rukh Khan beim Medientermin zu ihrem Film "Pathaan" in Mumbai, Januar 2023

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Getty Images Deepika Padukone und Shah Rukh Khan bei einem Promotion-Event zu "Happy New Year" in Mumbai, 28. Oktober 2014

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Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone bei der Premiere des Films "83" in Mumbai am 22. Dezember 2021