Prinzessin Astrid (94) nach Lungenentzündung wieder aktiv

Prinzessin Astrid (94) von Norwegen ist zurück auf der großen Bühne des Königshauses: Die 94-jährige Royal nahm jetzt im Osloer Rathaus an der Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen der Organisation Dysleksi Norge teil. An ihrer Seite zeigte sich Kronprinz Haakon (52), der seine Tante bei dem wichtigen Termin unterstützte. Wie der Palast auf Instagram erklärte, setzt sich Dysleksi Norge seit fünf Jahrzehnten für Menschen mit Lese-, Rechtschreib-, Rechen- und Sprachschwierigkeiten ein – ein Einsatz, den Astrid als langjährige Schirmherrin persönlich begleitet. Auf den veröffentlichten Fotos wirkt die Prinzessin konzentriert und zugewandt, während sie den Programmpunkten der Feier folgt.

In dem Beitrag des Hofes wurde außerdem betont, dass Astrid die Arbeit der Organisation seit vielen Jahren eng verfolgt. Dysleksi Norge kämpft für bessere Rahmenbedingungen im Bildungs- und Berufsleben, informiert über Lernschwierigkeiten und unterstützt Betroffene und deren Familien mit Beratungsangeboten. Bei der Jubiläumsveranstaltung kamen Vertreter der Organisation, Unterstützer und Gäste zusammen, um auf Erfolge der vergangenen Jahrzehnte zurückzublicken und aktuelle Herausforderungen zu beleuchten. Dass gleich zwei Mitglieder der Königsfamilie im Rathaus erschienen, unterstrich die Bedeutung des Engagements für das norwegische Königshaus. Haakon wurde dabei als hochrangiger Unterstützer an der Seite seiner Tante wahrgenommen, der den Fokus zusätzlich auf das Thema lenkte.

Der Auftritt der Prinzessin folgt auf eine gesundheitlich bewegte Phase: Vor einigen Wochen war Astrid wegen einer Lungenentzündung ärztlich behandelt worden und musste Termine absagen, darunter auch die Teilnahme am Staatsbesuch des belgischen Königspaares. Damals bestätigte der Palast, dass sie im Nationalkrankenhaus in Oslo medizinisch versorgt werde und sich auf dem Weg der Besserung befinde. Dass sie nun wieder als aktive Repräsentantin bei einem öffentlichen Anlass im Einsatz ist, knüpft an ihre lange Rolle als verlässliches Mitglied der Königsfamilie an. Die ältere Schwester von König Harald zeigt damit erneut, wie eng sie mit repräsentativen Aufgaben verbunden bleibt – gerade bei Projekten, mit denen sie sich seit vielen Jahren persönlich auseinandersetzt.

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Getty Images Prinzessin Astrid von Norwegen bei einem Medientermin vor der Enthüllung der Statue von Kronprinzessin Märtha in Washington, 2005

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Getty Images Kronprinz Haakon, Königin Sonja und Prinzessin Astrid besuchen die Ausstellung "At the King's Table" in der Queen Sonja KunstStall, Oslo

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Getty Images Astrid von Norwegen, Schwester von König Harald

Wie findet ihr Astrids Comeback mit 94 beim Jubiläum von Dysleksi Norge? Richtig stark – ein bewegender Auftritt mit Signalwirkung. Vorbildlich engagiert, genau ihr Thema! Etwas vorsichtig hätte sie’s angehen dürfen. Ergebnis anzeigen