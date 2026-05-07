Fans staunen: Manuela Reimann sieht total verändert aus

Manuela Reimann (57) sorgt mit einem neuen Look für Aufsehen! Die beliebte Auswanderin, die mit Ehemann Konny (70) durch Goodbye Deutschland bekannt wurde und mittlerweile auf Hawaii lebt, teilte jetzt auf Instagram Eindrücke von einer ausgelassenen Girls Night. Zusammen mit ihren Freundinnen machte sich die Hamburgerin am Sonntag einen gemütlichen Kinoabend und schaute den zweiten Teil der Hollywoodkomödie Der Teufel trägt Prada 2. Für den Ausflug ins Kino war Manu kaum wiederzuerkennen – und genau das lässt ihre Fans nun staunen und fleißig kommentieren.

Anlässlich des Modefilms nutzte die Reality-Bekanntheit die Gelegenheit, sich einmal so richtig herauszuputzen. Statt der sonst lässigen Alltagsklamotten präsentierte Manu einen eleganten schwarzen Einteiler, den sie mit einem auffälligen rosa-bordeauxfarbenen Halstuch kombinierte. Als besonderes Highlight hielt sie eine beerenfarbene Prada-Tasche in die Kamera, die perfekt zum Filmthema passte. Dazu trug sie ihre blonden Haare offen und setzte auf ein natürliches Make-up, das ihren frischen Look unterstrich. In den Kommentaren zeigten sich viele Follower begeistert von der ungewohnt schicken Seite der Wahl-Hawaiianerin. Eine Nutzerin schrieb etwa: "Wow, gar nicht wiederzuerkennen" und brachte damit die überraschte Reaktion vieler Fans auf den Punkt.

Ihr Äußeres beschäftigt Manu schon seit einigen Jahren intensiv. Gemeinsam mit Konny startete die Auswanderin 2020 eine große Abnehm-Aktion – und das mit sichtbarem Erfolg: Rund 30 Kilo verlor das Paar damals zusammen, und Manu erklärte ein Jahr später stolz auf Social Media, sie habe ihre alte Figur wieder. Inzwischen sind über die Zeit wieder ein paar Kilos dazugekommen, doch die zweifache Mutter bleibt motiviert. Für den Sommer plant sie mit anderen Frauen eine neue Abnehm-Challenge, bei der sie sich gegenseitig unterstützen wollen. Damit knüpft Manu an ihren bereits eingeschlagenen Weg an und zeigt ihren Fans einmal mehr, wie wichtig ihr ein bewusstes Leben und ein gutes Körpergefühl sind – ganz egal, ob im schicken Kino-Outfit oder im legeren Insel-Alltag auf Hawaii.

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Instagram / manuelareimann Manuela Reimann, "Goodbye Deutschland"-Auswanderin

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Christopher Adolph Konny und Manuela Reimann auf der "Caravan-Messe" in Düsseldorf

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Ralf U. Heinrich Reality-Star Konny Reimann