Hailey Bieber zeigt ihre endlosen Beine bei Met-Afterparty

Hailey Bieber (29) zieht nach der glamourösen Met Gala in New York direkt zur Partymeile weiter – und sorgt dort mit einem deutlich freizügigeren Look für Aufsehen. In der Nacht zu Dienstag wurde die Modelschönheit bei einer After-Party in Manhattan gesichtet, wo sie in einem weißen Minikleid mit ultrakurzem Saum ihre endlos langen Beine in Szene setzte. Die Unternehmerin, die mit Popsuperstar Justin Bieber (32) verheiratet ist, kombinierte das Kleid mit hohen Heels und einem schlichten Styling, das den Fokus komplett auf ihre Silhouette legte.

Während die Fotografen vor dem Club fleißig knipsten, machte im Netz zeitgleich eine andere Nachricht die Runde: Hailey ziert aktuell das Cover der neuen Time-Ausgabe über die 100 einflussreichsten Unternehmen der Welt. Die Zeitschrift würdigte Hailey für ihre Arbeit mit ihrer Kosmetikmarke Rhode. Das Beauty-Label, das sie 2022 gründete, verzeichnete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 173 Millionen Euro. Gegenüber Time sprach sie über ihre unternehmerische Vision: "Wir konzentrieren uns darauf, eine Welt zu schaffen, die in deinen Lebensstil passt."

Bei der Met Gala selbst war Hailey in einem maßgeschneiderten Kleid von Yves Saint Laurent erschienen. Herzstück ihres Looks auf dem roten Teppich war ein skulpturales, trägerloses Korsett aus 24-karätigem Gold, das von einem langen Rock in leuchtendem Kobaltblau ergänzt wurde. Mit dem eleganten Wechsel in ein weißes Minikleid für die Afterparties bewies sie einmal mehr ihr Gespür für Mode – und zeigte, dass sie sowohl auf dem roten Teppich als auch danach die Blicke auf sich ziehen kann.

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Getty Images Hailey Bieber bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Hailey Bieber bei der Saint Laurent Met-Gala-Afterparty im People’s Bar, New York, 4. Mai 2026

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Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026