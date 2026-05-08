Finanz-Ruin: Ioan Gruffudd kämpft gegen Ex um Unterhalt

Ioan Gruffudd (52) kämpft derzeit vor dem Los Angeles Superior Court um die Einstellung seiner Unterhaltszahlungen an seine Ex-Frau Alice Evans (57) – und sein Anwalt zeichnete dabei ein erschütterndes Bild der finanziellen Lage des walisischen Schauspielers. Laut Anwalt Joseph Langlois brach Ioans Jahreseinkommen von durchschnittlich 585.000 Dollar auf nur noch 125.000 Dollar ein. Verantwortlich dafür sei eine jahrelange Online-Kampagne von Alice, die dem 52-Jährigen und seiner neuen Ehefrau Bianca Wallace enormen Schaden zugefügt habe. "Ioan und seine neue Ehefrau Bianca wurden durch Alices herzlose und wiederholte Verstöße emotional und wirtschaftlich vernichtet", erklärte Langlois vor Gericht laut Daily Mail.

Der Anwalt sprach von rund 20.000 Social-Media-Posts über fünf Jahre hinweg, viele davon "entsetzlich negativ". Darin soll Alice Ioan unter anderem als schlechten Vater, als Kindesmisshandler und Pädophilen bezeichnet haben – Vorwürfe, die Langlois allesamt als falsch bezeichnete. Die Kampagne sei darauf ausgelegt gewesen, Ioans öffentliches Ansehen und seine Schauspielkarriere zu ruinieren. "Ist ein Ruf erst zerstört, ist eine Erholung praktisch unmöglich", so der Anwalt. Er forderte deshalb die vollständige Einstellung der Unterhaltszahlungen, da Ioan sonst seinen eigenen Missbrauch finanziere. Alice hingegen fordert eine Erhöhung der monatlichen 1.500 Dollar Ehegattenunterhalt, die sie derzeit von ihrem Ex erhält. Hinzu kommen monatlich 3.570 Dollar Kindesunterhalt für die gemeinsamen Töchter Ella und Elsie. Bereits im März hatte Richter Michael Convey Alice eine fünfjährige einstweilige Verfügung auferlegt, die ihr weitere negative Postings über Ioan und Bianca untersagen soll.

Während des laufenden Verfahrens hatte Alice zuvor selbst aussagen müssen. Als sie gefragt wurde, ob ihre Online-Posts darauf abgezielt hätten, Ioans Karriere zu schaden, verneinte sie dies. Ioan hatte Alice nach 14 Jahren Ehe Anfang 2021 verlassen. Er ist inzwischen mit der australischen Schauspielerin Bianca Wallace verheiratet, die er bei den Dreharbeiten zur TV-Serie "Harrow" kennengelernt hatte. Im November vergangenen Jahres begrüßten die beiden gemeinsam eine Tochter.

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Getty Images Ioan Gruffudd, Schauspieler

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Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd im April 2013

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Instagram / ioangruffudd Ioan Gruffudd und Bianca Wallace, Juni 2024