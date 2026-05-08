So gelang Georgina Fleur der Durchbruch mit "Der Bachelor"

Im Podcast "unREAL" von Serkan Yavuz (33) plaudert Georgina Fleur (36) über den Start ihrer Karriere. Georgina nahm 2012 an der zweiten Staffel von Der Bachelor teil. Die Staffel mit Paul Janke (44) war jedoch die erste wirklich erfolgreiche, die den Weg ebnete für alle kommenden Rosenkavaliere – weswegen Paul heute oft als der Ur-Bachelor gilt. Nicht nur für Paul, sondern auch für Georgina folgte auf diesen ersten Auftritt eine lange Karriere im TV. Im Podcast verrät Georgina nun, dass es dazu beinahe nicht gekommen wäre. "Ich hab mich nie selber beworben", erinnert sie sich.

Durch ihre damalige Mitbewohnerin in Berlin, die Verbindungen zu RTL hatte, sei Georgina erst auf das neue Format aufmerksam geworden. "Mir haben sie die Flüge gebucht und auch ein Hotel und dann hab ich mich erst mal total wichtig gefühlt. Ich fand es total geil", lacht die 36-Jährige. Man habe ihr beim Casting in Köln nicht genau gesagt, worum es in der Show gehen wird – sie wusste nur, dass sie einen Mann kennenlernen wird. Georgina schildert die Situation: "Dann war ich da beim Casting. Da saßen zehn Frauen, Redakteurinnen, so im Halbkreis um mich herum, und die haben sich alle abgenickt und haben gesagt: 'Die nehmen wir mit nach Südafrika.'"

Im Endeffekt sei sie mit Paul sehr zufrieden gewesen. "Er ist echt geil drauf und er sieht richtig echt gut aus", lobt Georgina, betont allerdings, zwischen den beiden sei nie etwas gelaufen. Die Mutter einer Tochter schaffte es nicht bis ins Finale – doch das reichte aus, um ihre Karriere im TV zu starten. Rückblickend bezeichnet sie die Staffel als "Jackpot" und meint: "Die wird man nie vergessen." Auch mit Paul verbindet sie bis heute ein besonderes Band. "Wir verstehen uns super, wir sehen uns immer auf Veranstaltungen. Dann erinnern wir uns an die alten Zeiten. Es war echt eine tolle Zeit zusammen", findet Georgina.

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Imago Georgina Fleur auf dem roten Teppich zur Kino-Preview von "Kampf der Reality-Allstars", April 2026

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Imago Georgina Fleur, Dezember 2024

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