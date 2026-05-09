Mai-Showdown: Diese Shows küren diesen Monat ihre Sieger

Der Mai hat es für Fans von Realityshows und Unterhaltungsformaten in sich: Gleich drei große Shows küren in diesem Monat ihre Sieger. Den Anfang macht DSDS, dessen Finale bereits am heutigen 9. Mai auf RTL stattfindet. Wer danach noch nicht genug hat, kann sich auf die beiden Highlights am Monatsende freuen: Am 28. Mai entscheidet sich bei Germany's Next Topmodel auf ProSieben, wer das begehrte Model-Ticket holt – und nur einen Tag später, am 29. Mai, wird bei Let's Dance auf RTL das Tanzpaar des Jahres gekürt.

Damit ist der Mai einer der ereignisreichsten Monate des TV-Jahres. Denn neben den drei großen Finalshows laufen viele weitere Formate parallel weiter oder starten sogar neu. So geht etwa Die Bachelors ab dem 6. Mai bei RTL+ an den Start, Prominent Getrennt läuft ab sofort immer donnerstags ebenfalls auf RTL+, und mit "The Hunt – Welcher Promi ist leichte Beute" feiert ab dem 12. Mai sogar ein ganz neues Realityformat Premiere auf ProSieben und Joyn. Auch Bauer sucht Frau meldet sich ab dem 18. Mai bei RTL zurück, und eine neue Staffel Ex on the Beach startet am 29. Mai bei RTL+.

Bei "Let's Dance" zählt übrigens nicht nur der Wettbewerb auf dem Tanzparkett: Die Show bringt Jahr für Jahr prominente Gesichter und professionelle Tänzer zusammen, was regelmäßig für private Schlagzeilen sorgt. Auch in dieser Staffel ist mit Evgeny Vinokurov (35) wieder ein Profitänzer dabei, der zuletzt privat für Aufsehen sorgte – der Tänzer und seine Frau Nina Bezzubova haben kürzlich ihr drittes Kind und ihre zweite Tochter auf der Welt begrüßt. Evgeny teilte die freudige Nachricht mit seinen Fans auf Instagram.

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RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

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Joyn Der Cast der ersten "The Hunt"-Staffel

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RTL Die "Let's Dance"-Jury in Folge 8

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