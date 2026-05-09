Wie gelähmt: Johann Lafer nahm vor Show Medikamente ein

Johann Lafer (68) erinnert sich an einen TV-Moment, der ihn bis heute beschäftigt: In den Achtzigern war der Starkoch in Thomas Gottschalks (75) Show "Na sowas!" zu Gast – ein Auftritt, der für ihn ganz anders lief als geplant. In dem Podcast "Zwischen den Zeilen" von Bettina Böttinger (69) schildert der 68-Jährige jetzt offen, wie stark ihn damals das Lampenfieber im Studio in München im Griff hatte und warum er sich kurz vor der Sendung Hilfe beim Hausarzt holte. Auslöser für seine Rückschau ist auch Gottschalks aktuelle Situation: Der Entertainer hatte Ende November seine Krebserkrankung öffentlich gemacht und erst kürzlich einen Termin in München wegen seines Gesundheitszustands absagen müssen.

Auf den Rat seines Hausarztes bekam der Spitzenkoch damals Betablocker verschrieben. "Ich hab gesagt: 'Mensch, ich brauche irgendwas. Ich merke immer, wenn ich da raus auf die Bühne muss, bin ich nicht mehr ich. Ich bin komplett verunsichert und mein Herz schlägt. Und ich fühle mich nicht wohl'", schilderte er im Podcast. Die Wirkung der Tabletten war jedoch alles andere als das, was er sich erhofft hatte. "Ich werde nie vergessen, das war in München damals, dann geh ich da raus, und ich hab in dem Interview von sechs Minuten maximal drei Sätze gesagt. Nur 'Ja' und 'Nein'. Ich saß da und war so lahm. Ich wollte, als das Interview zu Ende war, nur zurück ins Hotel und schlafen", erinnerte sich der Koch. Betablocker lindern zwar körperliche Symptome wie Herzrasen und Zittern, können aber auch den Blutdruck senken und Antriebslosigkeit auslösen.

Die Erfahrung hinterließ bei Johann bleibenden Eindruck: "Das hat auch meinen Charakter verändert", sagte er – und entschied sich danach, die Präparate nicht länger einzunehmen. Im Gespräch gewährte der gebürtige Österreicher auch einen persönlichen Einblick in seinen Alltag. Er sei gerne allein und schätze seine Ruhe: "Ich bin sehr viel für mich. Nicht so, dass ich sage: 'Morgen treffe ich mich mit denen, übermorgen mit denen, jeden Abend irgendwelche Leute'." Eine Ausnahme bildet seine Frau Silvia, die er seit Mitte der 80er-Jahre an seiner Seite hat und seit 1990 mit ihr verheiratet ist. Beruflich ist Johann derweil gut beschäftigt: Erst kürzlich wurde bekannt, dass er für die Lufthansa neue Menüs für die Business Class entwickelt, die ab Mai auf Langstreckenflügen serviert werden sollen.

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RTL Johann Lafer, Fernsehkoch

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Getty Images Johann Lafer beim Deutschen Medienpreis 2017

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Imago Starkoch Johann Lafer in Rangsdorf, Februar 2026

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