Anne Wünsche packt aus: So hoch sind ihre OnlyFans-Einnahmen

Anne Wünsche (34) gehört zu den bekanntesten deutschen Social-Media-Stars – und verdient offenbar entsprechend gut. Jetzt hat die Influencerin in einem Interview erstmals öffentlich Zahlen genannt und verraten, wie viel sie tatsächlich über ihre Auftritte auf kostenpflichtigen Plattformen wie OnlyFans und BestFans verdient. Demnach fließen ihr monatlich zusammen rund 300.000 Euro über beide Plattformen zu. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die Promiflash vorliegt. Ein schwindelerregender Betrag, von dem am Ende aber deutlich weniger übrig bleibt, als man vielleicht vermuten würde.

Denn nach Abzug aller Kosten schrumpft die Summe erheblich. "Fast die Hälfte geht ans Finanzamt, dazu kommen die Mitarbeitergehälter", erklärt Anne laut einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt. Für sich selbst zahlt sie aus ihrem Unternehmen ein festes monatliches Gehalt aus. "Ich selbst zahle mir aus dem Unternehmen ein festes Gehalt aus – aktuell 40.000 Euro monatlich, die auf meinem privaten Konto landen. Alles andere bleibt im Geschäft", so die Influencerin. Allein auf OnlyFans liegt ihre selbst gesteckte Untergrenze bei 160.000 Euro im Monat. Wenn sie besonders aktiv ist und viel Content produziert, können es laut ihr auch bis zu 180.000 Euro sein – und das nur auf dieser einen Plattform.

Anne Wünsche ist Mutter von drei Kindern und war durch verschiedene Reality-TV-Formate bekannt geworden, bevor sie sich auf Social Media als Unternehmerin etablierte. Mit ihren offenen Einblicken in ihr Leben hat sie sich eine große Fangemeinde aufgebaut. Dass Anne, die verriet, warum die Abnehmspritze für sie nichts wäre, nun auch ihre Finanzen so transparent macht, ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche Am Flughafen, März 2026

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Creatorin