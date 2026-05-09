Hitzewellen: Heidi Klum teilt offene Worte zu Wechseljahren

Heidi Klum (52) spricht so offen über ihre Wechseljahre wie kaum eine andere Frau in der Öffentlichkeit. In ihrer Instagram-Story teilte das Topmodel jetzt ein Selfie-Video, das sie im Flugzeug zeigt – mit einem Föhn der Marke Shark, mit dem sie sich Luft zubläst, während ihre Haare flattern und sich ein zufriedenes Grinsen auf ihr Gesicht stiehlt. Dazu schrieb sie schlicht: "Wechseljahre". Damit setzt die 52-Jährige ein deutliches Zeichen für mehr Sichtbarkeit und Normalisierung von Wechseljahressymptomen wie Hitzewallungen.

Das Thema begleitet Heidi auch in ihrer Pro7-Dokumentation "On & Off the Catwalk", in der sie mit bemerkenswerter Offenheit über die Veränderungen spricht, die die Menopause mit sich bringt. "Ich bin heute einfach nur ein bisschen dicker als früher. Das sind die Wechseljahre", sagt sie dort ganz sachlich. Und weiter: "Natürlich bin ich heute nicht mehr in der Shape wie mit 25 oder 30. Aber das stört mich persönlich gar nicht so." Außerdem betont sie: "Ich finde trotzdem, dass ich gut aussehe." Trotz dieser ehrlichen Worte über ihren sich verändernden Körper stand sie zuletzt gemeinsam mit ihrer Tochter Leni Klum (22) für das italienische Dessous-Label Intimissimi in Los Angeles vor der Kamera. Die beiden präsentieren die neue Frühlingskollektion "Cherry Blossom Limited Edition" als eingespieltes Mutter-Tochter-Duo.

Die Familie spielt für Heidi offensichtlich eine große Rolle – und das zeigt sich auch in der Doku. Sohn Henry Samuel (20) kommt dort ebenfalls zu Wort und schwärmt von seiner Mutter: "Wir kennen unsere Mum nur so. Sie verstellt sich nie. Wir lieben sie." Tochter Leni wiederum sieht in Heidi nicht den Superstar, sondern einfach "Mummy". Im November 2024 stand das Mutter-Tochter-Duo zudem gemeinsam mit Heidis Mutter Erna Klum (82) für eine Drei-Generationen-Kampagne von Intimissimi vor der Kamera. Abseits der Familienmomente zeigte sich die gebürtige Bergisch Gladbacherin zuletzt auch auf der Digitalmesse OMR in Hamburg von einer anderen Seite – dort sprach sie offen über ihr Erfolgsgeheimnis und verriet: "Ich werde ja auch erst 53. Das Leben ist noch vor mir."

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Getty Images Heidi Klum bei Hulus Get Real House in der Casa Lago, April 2026

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Getty Images Heidi Klum spricht beim OMR Festival in Hamburg und hält ihren Hund Fritz

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Getty Images Heidi Klum und Henry Samuel bei der Premiere von A24s "The Drama"