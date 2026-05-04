Offiziell zu fünft: Evgeny Vinokurov und Ninas Baby ist da

Evgeny Vinokurov (35) teilt mit seinen Fans einen ganz besonderen Glücksmoment: Der Profitänzer und seine Frau Nina Bezzubova sind Eltern ihres dritten Kindes geworden. Auf Instagram postet Evgeny ein Selfie mit seiner Frau und verkündet dazu, dass ihre zweite Tochter gesund das Licht der Welt erblickt hat. "Meine Lieben, wir sind heute zum dritten Mal Mama und Papa geworden. Schatz, danke dir für dieses Geschenk. Ich liebe dich über alles", schreibt er und fügt hinzu: "Unser drittes Kind und unsere zweite Tochter ist heute gesund auf die Welt gekommen. Alles lief gut, Mama und Baby fühlen sich gut – und wir sind einfach nur unfassbar glücklich und dankbar."

In seinem langen Text an die Community beschreibt Evgeny, wie überwältigend sich der Moment der Geburt angefühlt hat. Es sei wieder einer dieser Augenblicke gewesen, in denen die Welt für einen kurzen Moment stehenbleibt. Gleichzeitig blickt er humorvoll auf die kommende Zeit. "Jetzt sind wir zu fünft. Wahnsinn. Eine neue Etappe beginnt. Mit noch mehr Liebe, noch mehr Chaos... und definitiv noch weniger Schlaf", witzelt der Let's Dance-Star und ergänzt: "Aber genau das ist Leben. Und wir freuen uns extrem auf alles, was kommt. Willkommen auf der Welt, kleine Maus."

Erst vor zwei Monaten hatte das Paar schon einen Vorgeschmack auf das Babyglück bekommen: Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko (48) organisierte für Nina eine Überraschungs-Babyparty und teilte die Szene auf Instagram. In dem Video wirkte Nina sichtlich überrumpelt, als sie das Haus betrat, während Evgeny begeistert in die Hände klatschte. Tanja schrieb dazu: "Nun ist es nicht mehr lange, bis Nina und Evgeny endlich ihr drittes kleines Wunder in den Armen halten dürfen und dafür wünschen wir euch alles erdenklich Gute."

Anzeige Anzeige

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov und seine Frau Nina Bezzubova, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / evgenyvinokurov Nina Bezzubova und Evgeny Vinokurov mit ihren Kindern, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjaszewczenko Evgeny Vinokuro und seine Frau Nina Bezzubova, März 2026