Geht es ihr besser? Mette-Marit begleitet Haakon bei Reise

Norwegen plant den royalen Herbst: Kronprinz Haakon (52) und Kronprinzessin Mette-Marit (52) gehen im September gemeinsam auf Tour durch die historische Region Agder. Vom 15. bis 17. September steht eine mehrtägige Fahrt an Bord des Königlichen Schiffs Norge an – mit Stopps in Åmli, Tvedestrand, Birkenes, Grimstad und Vennesla. Die Reise wurde jetzt offiziell bestätigt, auf der Hof-Website kongehuset.no heißt es: "Der Kronprinz und die Kronprinzessin auf einer Reise durch die Gemeinden von Agder." Teile des Programms absolviert Haakon allein, mehrere Programmpunkte sind aber ausdrücklich als gemeinsame Auftritte des Paares vorgesehen.

Aus dem veröffentlichten Ablauf geht hervor: Haakon startet am 15. September solo in Åmli, anschließend treten beide in Tvedestrand auf. Am 16. September besucht der Thronfolger zunächst allein Birkenes, später am Tag sind Haakon und Mette-Marit gemeinsam in Grimstad eingeplant. Der Abschluss folgt am 17. September in Vennesla. Begleitet wird die Route von thematischen Schwerpunkten aus Region und Gesellschaft. Landrätin Gina Lund blickt dem royalen Programm optimistisch entgegen. "Wir hoffen, dass der Besuch Agder von seiner schönsten Seite zeigen wird und dass wir die positive Entwicklung des ländlichen Raums, das ehrenamtliche Engagement, die Umstrukturierung, die Kultur, die Wirtschaft und die Wertschöpfung präsentieren können", sagte sie auf kongehuset.no. Der Palast unterstreicht zugleich den Charakter solcher Termine: "Das Reisen durch unser Land und die Begegnungen mit den Menschen vor Ort gehören zu den wichtigsten und beliebtesten Aufgaben des Kronprinzenpaares", betonte der Hof auf kongehuset.no.

Für Mette-Marit hat die Planung auch eine persönliche Dimension. Die Kronprinzessin schränkt ihre öffentlichen Termine seit Jahren wegen einer chronischen Lungenerkrankung ein und wurde seit Ende des vergangenen Jahres nach Angaben norwegischer Medien auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet. Gleichzeitig stand sie wegen ihrer früheren Kontakte zu Jeffrey Epstein (†66) in der Kritik. Ende April fehlte sie bei den 80. Geburtstagsfeiern von König Carl Gustaf (80) in Stockholm. Unter den Gästen in Schweden war auch Guillaume von Luxemburg; in veröffentlichten Unterlagen rund um den Epstein-Komplex war eine E-Mail bekannt geworden, in der Mette-Marit die Hochzeit Guillaumes 2012 als "langweilig" bezeichnete.

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon im Vogelzimmer des Königlichen Palasts in Oslo, März 2024

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit begrüßt Gäste bei einem Empfang für Norwegens Paralympics-Athleten im Palast in Oslo, 10. April 2026

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Getty Images Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit beim Freundschaftsfußballspiel in Skaugum, Asker, 11. Juni 2025