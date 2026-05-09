Familienzuwachs bei William und Kate trägt deutschen Namen

Anlässlich des ersten Geburtstags ihres Welpen haben Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) nun endlich verraten, wie ihr brauner Cocker Spaniel heißt. Auf Instagram veröffentlichten die Royals ein Foto des kleinen Vierbeiners und schrieben dazu: "Willkommen in der Familie, Otto!" Der Hund des künftigen britischen Königspaares trägt damit einen deutschen Namen – und begeisterte Fans in den sozialen Netzwerken reagierten prompt darauf. Ein User schrieb: "Du wurdest in die wundervollste Familie aufgenommen." Ein anderer witzelte: "Du bist jetzt königlich." Und ein Dritter kommentierte: "Er ist in sicheren Händen."

Otto ist dabei kein ganz Unbekannter. Bereits auf dem Familienfoto anlässlich des 15. Hochzeitstags von William und Kate war er zu sehen – ein sonniges Bild, auf dem die Familie barfuß im Gras liegt und auch Hündin Orla dabei ist. Erste Hinweise auf den neuen Vierbeiner hatte Kate jedoch schon früher geliefert: Bei einem Besuch in Wales im Februar bestätigte sie gegenüber Hello, dass ein Welpe bei ihnen eingezogen ist. "Wir haben also einen kleinen Welpen", schwärmte sie damals. "Er ist erst acht Monate alt, und Orla ist fünf." Gut möglich, dass Otto sogar aus Orlas eigener Zucht stammt – die Hündin brachte im Mai 2025 Vierlinge zur Welt.

Dass Tiere im Hause Wales einen festen Platz haben, ist schon länger bekannt. Cocker Spaniel Orla lebt seit 2020 bei der Familie und war ein Geschenk von Kates Bruder James Middleton (39), der eine eigene Hundezucht hat. Zuvor hatte der geliebte Familienhund Lupo für viele gemeinsame Momente gesorgt, bevor er im selben Jahr verstarb. Heute zeigen William und Kate sich gern mit ihren Kindern und den Vierbeinern in lockeren, privaten Aufnahmen – ob bei ihrem Hochzeitsjubiläum auf der Wiese oder nun mit Geburtstagsgruß für Otto. Die Bilder geben einen seltenen Einblick in das Familienleben der Wales und machen deutlich, welchen Stellenwert gemeinsame Zeit mit Kindern und Hunden für das Paar hat.

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Getty Images Prince William und Catherine beim Staatsbesuch des nigerianischen Präsidenten am Windsor Castle

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Instagram / princeandprincessofwales Otto, Hund von Prinzessin Kate und Prinz William

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026