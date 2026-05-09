Heute ist der erste Todestag von Nadja Abd el Farrag (†60)

Vor genau einem Jahr, am 9. Mai 2025, starb Nadja Abd el Farrag (†60) im Alter von 60 Jahren in der Asklepios-Klinik Altona in Hamburg. Die Moderatorin und Sängerin, die einem breiten Publikum als langjährige Partnerin von Dieter Bohlen (72) bekannt geworden war, hatte in den Monaten vor ihrem Tod immer wieder mit schweren gesundheitlichen Problemen gekämpft. Wie Bild damals berichtete, bestätigte ihr Umfeld die traurige Nachricht. Unternehmer Andreas Ellermann, der Nadja in ihren letzten Lebensjahren unterstützt hatte, meldete sich kurz darauf auf Instagram zu Wort: "Mich ereilte die Nachricht, dass Nadja verstorben ist. Ich bin tieftraurig. Es ging ja schon seit einem Jahr nicht mehr, dass wir Auftritte machen konnten. Aber dass es dann doch so schnell ging... Mein Beileid für die Familie."

Nadja hatte sieben Jahre lang an Dieters Seite gelebt – und war danach lange vor allem als seine Ex-Freundin bekannt. Um sich einen eigenen Namen zu machen, moderierte sie das Erotikmagazin "Peep" bei RTLZWEI, bevor die Beziehung 2001 endgültig zerbrach. 2004 folgte ein Auftritt im RTL-Dschungelcamp. Danach verlor sich ihre Spur in der Medienbranche weitgehend. Erst 2018 machte sie wieder Schlagzeilen – mit ihrem Buch "Achterbahn", in dem sie offen über ihre Erkrankung an Leberzirrhose schrieb. Sie gestand darin auch, trotz ärztlicher Warnungen weiter Alkohol konsumiert zu haben. "Ich nahm den Rat des Arztes nur halbherzig an, reduzierte meinen Konsum auf ein bis zwei Gläschen Wein pro Woche und war überzeugt, dass bei diesen geringen Mengen keine Schädigung zu erwarten war. Aber anscheinend war selbst das noch zu viel für meine gestresste Leber, wie die neuesten Werte anzeigten", schrieb sie damals. Sie habe sich oft "verloren und heimatlos" gefühlt.

In den letzten Jahren ihres Lebens versuchte Andreas, ihr mit TV-Auftritten und Bühnenauftritten neuen Aufwind zu geben. In seiner Sendung "Ellermanns Welt" blickte Nadja noch einmal auf ihre Zeit mit Dieter zurück – und sprach auch über finanzielle Ungerechtigkeit: Für ihre Mitarbeit an seinem Bandprojekt Blue System habe sie nie Tantiemen erhalten. "Ich bekam kein Geld. Dieters Antwort war: 'Du hast genug Geld verdient durch mich'", berichtete sie. Zuletzt stand sie beim Schlagermove in Hamburg auf der Bühne – ein Auftritt, der rückblickend wie ein letztes Abschiedskonzert wirkt. Nach ihrem Tod fand sie auf dem Hamburger Friedhof Ohlsdorf ihre letzte Ruhe – beigesetzt in aller Stille, auf ausdrücklichen Wunsch ihrer Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nadja Abd el Farrag im April 2018 in München

Anzeige Anzeige

Lenthe, Andre Naddel und Andreas Ellermann im August 2023

Anzeige Anzeige