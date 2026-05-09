Ehe-Lüge? So kalt war Richard und Simone Lugners Beziehung

Am Wiener Gericht platzte am Freitag eine Bombe, als Christina Lugner (60) im Prozess um die Lugner Privatstiftung in den Zeugenstand trat. Die als "Mausi" bekannte Ex-Frau des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner (†91) erhob schwere Vorwürfe gegen die Witwe Simone Lugner. Laut Christinas unter Wahrheitspflicht getätigter Aussage hätten die Eheleute in der Villa in Döbling faktisch getrennt gelebt: Richard habe ein isoliertes Apartment bewohnt, in dem sich kein einziger persönlicher Gegenstand von Simone befunden habe. Diese bewohnte stattdessen zwei andere Zimmer im Haus. Zudem behauptete Christina, sie selbst sei regelmäßig zu Gast gewesen, habe die Blondine dort jedoch so gut wie nie angetroffen.

Die Schilderungen über die letzten Wochen im Leben von Richard zeichneten ein einsames Bild des Unternehmers. Christina gab zu Protokoll, dass sich sein Gesundheitszustand bereits kurz nach der Hochzeit mit Simone im Juni drastisch verschlechtert habe. Die Pflege sei jedoch nicht von der frisch Angetrauten, sondern von langjährigen Hausangestellten übernommen worden, was der Unternehmer laut seiner Exfrau als Demütigung empfunden habe. Christina enthüllte zudem, dass Simone nie Richards erste Wahl war: Eigentlich hätte der Unternehmer sie selbst um eine erneute Heirat gebeten, was Christina jedoch zugunsten ihrer persönlichen Freiheit abgelehnt habe.

Für Simone, die sich seit ihrer kurzen, aber medienwirksamen Ehe mit Richard auf Social Media eine treue Fangemeinde aufgebaut hat, markiert diese Zeugenaussage einen weiteren Tiefpunkt im laufenden Erbrechtsstreit. Erst kürzlich musste sie eine juristische Niederlage einstecken, als ihr Antrag auf Absetzung des Stiftungsvorstands gerichtlich abgewiesen wurde. Während die Fronten zwischen der Witwe und der restlichen Familie Lugner zunehmend verhärten, geht es im Kern des Streits weiterhin um das Wohnrecht und die Kontrolle über die prestigeträchtige Villa des im August 2024 verstorbenen Society-Löwen.

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Imago Richard Lugner und Simone am Hochzeitstag im Juni 2024

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Getty Images Christina und Richard Lugner im Februar 2005

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ActionPress / Starpix / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, Juli 2024