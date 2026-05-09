Umut Tekin ist Bonus-Papa: Hat Lena das von ihm erwartet?

Lena Goldstein und Umut Tekin (28) sind nicht nur als Paar glücklich – die beiden wachsen auch als Familie zusammen. Lena brachte ihre Tochter Malia mit in die Beziehung, und Umut ist mittlerweile fest in deren Leben integriert. Im Promiflash-Interview auf dem Bild-Renntag spricht die stolze Mama jetzt offen darüber, wie sich Umuts Rolle als Bonusvater entwickelt hat. "Ich bin wirklich sehr überglücklich damit. Er ist echt der tollste Vater für meine Tochter und auch für unsere zukünftigen Kinder", schwärmt Lena.

Lena betont, sie habe Umut nie in die Vaterrolle gedrängt. "Ich hab' das nie von ihm verlangt oder erwartet. Ich habe immer gesagt, er ist der Partner in meinem Leben", erklärt sie im Gespräch mit Promiflash. Einen neuen Papa für Malia zu finden, sei nie ihr Ziel gewesen. Trotzdem hätten sie als Paar intensiv über ihre gemeinsame Zukunft gesprochen – über ein gemeinsames Familienleben, eigene Kinder und sogar eine mögliche Hochzeit. Am Ende sei die Entscheidung ganz natürlich gewachsen: Malia nennt Umut nun "Baba", was auf Türkisch Papa bedeutet. "Es ist egal, ob Malia Umut, Baba, weiß ich nicht, Bärchen oder Blümchen zu ihm sagt. Die Bindung wird einfach aufgebaut. Sie hat ihn angenommen. Und das ist unbeschreiblich", so Lena.

Dass Umut kein leiblicher Vater von Malia ist, hatte der 28-Jährige erst kürzlich in einer Instagram-Story klargestellt, nachdem viele Fans in der Community nach dem genauen Verhältnis der beiden gefragt hatten. Die Verwirrung war entstanden, weil Lena ihren Partner öffentlich als "Papa" der Kleinen bezeichnet hatte. Dass aus dieser Bonusvater-Rolle inzwischen offenbar eine ganz echte familiäre Bindung geworden ist, macht Lena nun selbst deutlich.

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein beim Bild-Renntag 2026

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein, Bild-Renntag am 1. Mai 2026

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein, Liebespaar