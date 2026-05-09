"Prominent getrennt": Fans haben genug von Aleks und Vanessa

Bei Prominent getrennt läuft gerade einmal die zweite Folge, doch schon jetzt sorgt eine Ex-Paar-Konstellation für Dauerpräsenz: Aleksandar Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26) dominieren die aktuell ausgestrahlten Szenen der Trennungs-Villa. Immer wieder werden die hitzigen Wortgefechte der beiden Realitystars gezeigt, während die anderen Teilnehmer im Hintergrund bleiben. Das fällt den Zuschauern deutlich auf – und auf dem Instagram-Kanal des Formats wächst der Frust. Unter den Posts häufen sich Kommentare, in denen Fans ihrem Ärger über den Fokus auf Aleks und Vanessa Luft machen und mehr Abwechslung in der Show fordern. Ein Nutzer fragt verärgert: "Wurden die anderen Paare als Komparsen gebucht oder sehen wir in den nächsten Folgen mehr?"

Andere schließen sich diesem Eindruck an und schreiben unter anderem: "Ja, nervt mich auch. Es geht nur um die beiden." Mehrere Zuschauer berichten, sie hätten durch die ständige Thematisierung des Dauerstreits schon jetzt die Lust auf die aktuelle Staffel verloren. "Die beiden nerven mich mega. Hab keinen Bock mehr auf die Staffel. Die anderen Paare finden überhaupt nicht statt", lautet ein weiterer kritischer Kommentar. Auch die Situation der übrigen Kandidaten wird bemängelt: "Genau das stört mich auch. Ist für die anderen Paare auch nicht schön, so im Abseits zu stehen." Auf die anhaltenden Beschwerden reagiert die Show direkt und verspricht: "Keine Sorge, da kommt noch ganz viel."

Für Gesprächsstoff sorgt das einstige Paar reichlich: Zuletzt lieferten sich die beiden einen heftigen Schlagabtausch, bei dem schwere gegenseitige Vorwürfe im Raum standen. Schon vor ihrer ersten Challenge provozierte Aleks mit der Aussage, er sei Vanessas "Schöpfer". Als das Ex-Paar im Spiel "Halt doch mal die Klappe" nicht wie erhofft ablieferte, eskalierte die Situation erneut. "Du hältst dich für Gott – und das ist dein Problem. [...] Ohne dich wäre ich genauso erfolgreich, weil ich eine starke Frau bin. Und ohne dich bin ich viel besser dran, die ganze Zeit", schimpfte die Influencerin.

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RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"