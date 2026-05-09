Vor Liebes-Comeback: Darum trennten sich Umut Tekin und Lena

Lena Goldstein und Umut Tekin (28) genießen derzeit ihre Beziehung in vollen Zügen. Auch Lenas Tochter hat den Realitystar längst als Bonuspapa ins Herz geschlossen, und Umut verbringt offenbar schon die meiste Zeit in ihrer Wohnung. Doch es war nicht immer alles so rosig: Bevor die Turteltauben vor einigen Wochen ihre Beziehung verkündeten, waren sie schon einmal zusammen, trennten sich jedoch wieder. Im Promiflash-Interview sprechen die beiden jetzt offen darüber, was damals wirklich hinter dem Liebes-Aus steckte.

Lena erklärt, dass Umut durch vergangene Erfahrungen ein Bindungstrauma entwickelt habe. "Damals hat Umut durch vergangene Geschichten, Ex-Beziehungen und auch durch die Kindheit so eine Art Bindungstrauma entwickelt und hatte Angst vor großen Gefühlen. Und ihm hat es Angst gemacht, dass da auf einmal eine Frau ist, die diese Gefühle in ihm erweckt hat, die Angst, verlassen zu werden. Und da kam einfach alles auf einmal. Deswegen kam dieser Cut." Böses Blut habe es damals nicht gegeben. "Das war eigentlich mehr oder weniger nicht, weil wir uns gestritten haben oder weil wir uns nicht verstanden haben. Es war eigentlich alles perfekt, sondern weil die Überwältigung der Gefühle zu groß war", schildert sie.

Umut selbst ergänzt, dass ihn nicht nur die starken Gefühle überfordert hätten, sondern auch die neue Nähe zu Lenas Tochter vieles in ihm ausgelöst habe – darunter Erinnerungen an seine eigene Vergangenheit mit seinem Vater. Zusätzlich sei damals auch noch sein Traum vom Dschungel-Abenteuer hinzugekommen: "Und das alles war dann einfach auch zu viel", so Umut gegenüber Promiflash.

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Imago Umut Tekin und Lena Goldstein bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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