Isi Glück verliebte sich in ihrer ersten Ehe in anderen Mann

In einem ungewöhnlich offenen Interview hat Isabel Glück (35) jetzt Details aus ihrer Vergangenheit geteilt, über die sie bislang geschwiegen hatte. Im Podcast "deep und deutlich" erzählt die Schlagersängerin und DSDS-Jurorin, wie sie sich während ihrer ersten Ehe in einen anderen Mann verliebte – und zwar ausgerechnet in Carlos, der damals Direktor im Megapark auf Mallorca war und ihr heutiger Ehemann ist. Es war das Jahr 2017, als sie das erste Mal am Ballermann auftrat und Carlos kennenlernte. "Es waren anfangs immer nur Gespräche. Es ist nicht so, dass ich meinen Mann damals betrogen habe. Ich habe mich einfach verguckt", erklärt Isi in dem Interview.

Für die Musikerin war die Situation zunächst kaum greifbar. "Es ist mir noch nie passiert. Das war meine erste und einzige Beziehung, die ich davor hatte. Es kam für mich nie infrage, dass ich irgendetwas für einen anderen Mann empfinden kann", schildert sie ihr damaliges Gefühlschaos. Zuerst vertraute sie sich ihren Eltern an, dann suchte sie heimlich professionelle Hilfe: "Ich bin heimlich zu einem Psychologen gefahren. Ich dachte, er kann das jetzt ganz neutral einordnen." Die Gespräche brachten auch Zweifel an ihrer damaligen Ehe ans Licht. "Ich habe gemerkt: Das wäre nicht passiert, wenn in der Beziehung alles super gewesen wäre", so Isi. Am Ende fasste sie sich ein Herz und gestand ihrem damaligen Ehemann die Wahrheit: "Ich habe ihm gesagt: Du, ich habe mich verliebt. Es wurde kurz auf beiden Seiten geweint und dann hat man sich getrennt."

Rückblickend beschreibt Isi diese Phase als enorm belastend. "Wenn du jemanden verletzen musst, den du eigentlich magst, macht das schon etwas mit einem", sagt sie. Auch beruflich war die Zeit alles andere als einfach für die heute 35-Jährige. Dass sie so häufig im Megapark auftrat, führten viele damals auf ihre Beziehung zu Carlos zurück. "Dabei habe ich ihn viel später kennengelernt", stellt Isi klar. Wie sie bereits in einer Doku auf RTL+ berichtete, war ihr Weg an die Spitze des Ballermanns geprägt von Mobbing und Gegenwind aus der Szene – privat wie beruflich hatte sie also einige Hürden zu überwinden, bevor sie zu der gefeierten Partyqueen wurde, die sie heute ist.

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RTL / Stefan Gregorowius Isi Glück, DSDS-Jurorin

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Instagram / isi_glueck Isi Glück mit Bob, Mai 2026

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Imago Isi Glück, Sängerin