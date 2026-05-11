Pietro Lombardi äußert sich zum DSDS-Sieg von Menowin

Nach seinem zweiten Platz bei Deutschland sucht den Superstar im Jahr 2010 hat Menowin Fröhlich (38) die Castingshow nun gewonnen – und damit für mächtig Wirbel gesorgt. Denn schnell kursierten Berichte, Pietro Lombardi (33) gönne ihm den Sieg nicht. Der Sänger hat sich nun in seiner Instagram-Story gemeldet und die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Pietro stellte klar, dass er Menowin den Triumph sehr wohl gönnt, und forderte seine Fans dazu auf, sich nicht von reißerischen Schlagzeilen täuschen zu lassen.

In seinem Statement bei Instagram erklärte Pietro, wie es überhaupt zu den Missverständnissen gekommen war: Er habe lediglich in einem Podcast Kommentare aus der Community aufgegriffen, in denen Zuschauer Menowins Teilnahme und seinen möglichen Sieg kritisiert hatten – das sei aber nie seine eigene Meinung gewesen. "Lasst euch nicht von der Presse manipulieren. Leider sind die dafür gemacht, weil sie auch Meinungsmacher sind. Und schaffen es natürlich, euch jeden Einzelnen da zu manipulieren mit ihren Clickbait-Überschriften", so Pietro. Über Menowin selbst fand er nur lobende Worte: "Für mich ist Menowin of all time der beste Sänger. Und der Meinung bin ich immer noch. Er hat sich es verdient. Er hat Gas gegeben. Und ich wünsche ihm alles Beste der Welt."

Der Zwist kam für viele Fans überraschend, denn die beiden kennen sich schon lange. Menowin hatte sich nach Pietros Kommentaren im Podcast ebenfalls zu Wort gemeldet und betont, dass er Pietro nie etwas Schlechtes nachgesagt habe. Nun scheint Pietro die Wogen glätten zu wollen – und stellt unmissverständlich klar: "Den Sieg gönne ich ihm auch. Denn nur Menschen, die was gönnen, bekommen auch was zurück."

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Imago Pietro Lombardi bei der Bling Bling Record Release Party von twenty4tim in der Kunstbar Köln, 31.03.2022

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Getty Images Menowin Fröhlich feiert seinen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" 2026 in den MMC Studios in Köln

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Imago Pietro Lombardi und Sarah Engels beim In Touch Award 2016 in Düsseldorf