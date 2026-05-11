Intimer Muttertag: Nara Smith zeigt sich beim Stillen

Mit einem sehr persönlichen Beitrag hat Nara Smith (24) den Muttertag dieses Jahr gefeiert. Die 24-jährige Social-Media-Persönlichkeit teilte auf Instagram eine Bilderserie mit mehreren intimen Momentaufnahmen ihrer Mutterschaft. Das erste Foto der Galerie zeigt sie oben ohne an einem Strand, wie sie ein Baby an ihre Brust hält. "Einen sehr glücklichen Muttertag an alle magischen Frauen", schrieb sie dazu in der Bildunterschrift. "Für viele von uns ist es Dankbarkeit, Trauer und Liebe – und manchmal alles auf einmal."

Insgesamt fünf Fotos umfasst der Beitrag, der verschiedene Phasen ihrer Mutterschaft zeigt. Darunter ein weiteres Foto mit einem Baby auf ihrer Brust, auf dem beide in weißen Stoff gehüllt sind, ein Spiegel-Selfie mit einem ihrer Kinder sowie ein Bild ihres Babybauchs aus einer ihrer Schwangerschaften. Nara ließ dabei offen, welches ihrer vier Kinder auf dem ersten Foto als Säugling zu sehen ist. Mit ihrem Ehemann Lucky Blue Smith (27) ist sie Mutter von Rumble Honey, Slim Easy, Whimsy Lou und der kleinen Fawnie Golden, die im September 2025 zur Welt kam. Gegenüber dem Magazin People hatten die beiden Anfang des Jahres offen über die Herausforderungen des Alltags mit vier Kindern gesprochen. "Vier war eine Umstellung", sagte Lucky bei einem Event in Los Angeles. "Es war wirklich knifflig, aber es war gut, und ich glaube, jetzt finden wir langsam unseren Rhythmus."

Nara ergänzte damals, dass sich diese Phase des Elternseins für sie anders anfühlt als zuvor – vor allem wegen des Altersunterschieds zwischen den Kindern. "Jetzt haben wir eine Fünfjährige, also viel Verhandeln", scherzte sie mit Blick auf Erstgeborene Rumble Honey. Lucky und Nara lernten sich kennen, als Nara gerade einmal 18 Jahre alt war. Bereits mit 20 Jahren wurde sie zum ersten Mal Mutter und heiratete Lucky, der damals bereits aus einer früheren Beziehung eine Tochter hatte.

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Instagram / naraaziza Nara Smith, Model und Influencerin

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Instagram / naraaziza Nara Smith, Mai 2026

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Instagram / naraaziza Nara Smith mit ihrem Baby, Oktober 2025