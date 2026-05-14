Herztransplantation von Estee Williams Baby erneut abgesagt

Traurige Nachricht für Estee Williams: Die Influencerin muss erneut einen schweren Rückschlag im Kampf um das Leben ihrer Tochter verkraften. Ihr acht Monate altes Baby Estelle gilt im Kinderkrankenhaus im Nordosten der USA wieder als nicht transplantierbar und kann damit vorerst kein lebensrettendes Spenderherz erhalten, wie das Magazin People berichtet. Auf der Kinderintensivstation ist die Kleine seit Monaten an Maschinen angeschlossen und darf die Klinik erst verlassen, wenn eine Herztransplantation möglich ist. In ihren aktuellen Instagram-Storys beschreibt Estee die vergangenen Tage als extrem belastend und macht deutlich, dass ihre Familie sich erneut auf eine ungewisse Wartezeit einstellen muss.

Estelle war am 5. September 2025 zur Welt gekommen und nur zwei Tage später mit einem schweren Herzfehler diagnostiziert worden: einem Ventrikelseptumdefekt, also einem Loch in der Herzscheidewand, das bei ihr laut Estee deutlich größer ist als üblich. Seit November liegt das Baby ununterbrochen auf der pädiatrischen Intensivstation, im Dezember erlitt es einen Herzstillstand und ist seitdem auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen. Im April war Estelle wegen einer Sepsis, Problemen mit der Blutgerinnung und Flüssigkeitseinlagerungen bereits vorübergehend von der Transplantationsliste gestrichen worden, bevor die Situation sich kurz besserte und sie wieder an die Spitze der Liste im Nordosten gesetzt wurde. Nun teilte Estee in ihrer Instagram-Story den erneuten Rückschlag mit den Worten: "Diese Woche war extrem hart. Estelle ist erneut nicht für eine Herztransplantation geeignet. Wir werden warten und zuschauen, wie Gott wirkt. Er ist immer pünktlich", schrieb sie ihren Followern.

Die Social-Media-Bekanntheit, die vor allem mit Tradwife-Inhalten eine große Fangemeinde aufgebaut hatte, hatte ihre Community schon in den vergangenen Monaten eng in Estelles Klinikalltag mitgenommen. Damals berichtete sie auch von Dialysebehandlungen und davon, dass das Ärzteteam sogar kurz palliative Optionen angesprochen habe. Umso dankbarer zeigte sich die junge Mutter nun für das medizinische Personal, das die Organe ihrer Tochter aktuell erneut eines nach dem anderen überprüft, um eine mögliche Rückkehr auf die Transplantationsliste zu ermöglichen. Estee nennt Estelle immer wieder ihr "Wunderbaby" und betont, wie sehr sie sich von ihrem Umfeld im Krankenhaus und online getragen fühlt – trotz der nun schon über fünf Monate andauernden Extremsituation für die ganze Familie.

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Instagram / esteecwilliams Estee Williams und ihre Tochter, September 2025

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Instagram / esteecwilliams Estee Williams, Tradwife-Influencerin

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