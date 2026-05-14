Samira Yavuz' Mama kritisiert: Ihre BBL-OP war grenzwertig

Realitystar Samira Yavuz (32) hat in ihrem Podcast "Main Character Mode" ein offenes Gespräch mit ihrer Mutter geführt – und dabei kam ein heikles Thema auf den Tisch: Samiras BBL-Operation, bei der ihr Po mit Eigenfett aufgespritzt wurde. Die Mutter äußerte sich dabei überraschend deutlich und kritisch zu dem Eingriff, den ihre Tochter seinerzeit unbedingt hatte machen wollen. Was die beiden sonst als ein eher lockeres und verständnisvolles Mutter-Tochter-Verhältnis beschreiben, hatte bei diesem Thema offenbar seine Grenzen.

Im Podcast gab Samiras Mutter zu, im Nachhinein anders reagiert haben zu wollen: "Was ich heute schon anders machen würde, was ich ganz, ganz heftig finde, ist, dass ich da nicht anders reagiert hab." Sie bezeichnete den Eingriff als "krass" und ergänzte: "Das war schon grenzwertig. Wirklich grenzwertig, auch mit der Gesundheit." Außerdem betonte sie, dass die OP aus ihrer Sicht schlicht nicht notwendig gewesen sei – Samira habe keinen flachen Po gehabt und wäre damit gar nicht in der Lage gewesen, diese Operation zu rechtfertigen. Dass sie damals keinen Einspruch eingelegt habe, begründete die Mutter damit, dass Samira die OP so sehr gewollt habe und es sonst zu einem heftigen Streit gekommen wäre. Den allgemeinen Trend zu Schönheitsoperationen findet sie "ganz schlimm" – und appellierte an ihre Tochter, das ihren eigenen Kindern nicht vorzuleben: "Am besten deinen Mädels nicht vorleben: Ja, was man so nicht hat, das macht der Doktor möglich."

Samira war 2018 als Kandidatin bei Der Bachelor bekannt geworden und entschied sich wenige Monate nach der Show für die Po-Vergrößerung mit Eigenfett. In der Vergangenheit erzählte die Influencerin, wie stark sie nach dem Eingriff litt. Heute ist Samira Mutter von zwei Kindern und thematisiert in "Main Character Mode" immer wieder Familie, Werte und das Zusammenleben. Das aktuelle Gespräch mit ihrer Mama zeigt vor allem persönliche Erinnerungen aus der Erziehung, klare Worte zu Körperidealen und die Sorge einer Großmutter um das Vorbild, das die Tochter den Kindern geben soll. Dabei bleibt der Austausch zwischen den beiden nah an ihrem Alltag – zwischen Rückblick, Verantwortung und der Frage, welche Signale man den Jüngsten mit auf den Weg gibt.

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Imago Samira Yavuz vor dem Abflug zum RTL-Dschungelcamp 2026 am Frankfurter Flughafen

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Mai 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und ihre Tochter Valea, Oktober 2025