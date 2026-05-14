Hirntumor: NBA-Star Jason Collins mit 47 Jahren gestorben

Die Sportwelt trauert um Jason Collins (47): Der frühere NBA-Basketballprofi ist an den Folgen eines Hirntumors gestorben. Collins hatte im vergangenen Jahr öffentlich gemacht, dass er wegen eines Glioblastoms behandelt werde. Trotz einer Therapie mit Medikamenten, Bestrahlung und Chemotherapie, die vorübergehend Besserung brachte, kehrte der Krebs zurück. An seiner Seite stand bis zuletzt sein Ehemann Brunson Green, den er erst im Mai 2025 geheiratet hatte, sowie seine Familie und Freunde. "Wir sind untröstlich", erklärte die Familie in einem über die NBA verbreiteten Statement. Collins habe "das Leben vieler Menschen verändert" und sei für zahlreiche Menschen ein Vorbild und eine Inspiration gewesen.

NBA-Chef Adam Silver würdigte Collins als "außergewöhnliche" Persönlichkeit, die den Basketball und den Sport insgesamt "offener und inklusiver" gemacht habe. Er werde nicht nur als Pionier, sondern auch wegen seiner "Freundlichkeit und Menschlichkeit" in Erinnerung bleiben. Auch sein ehemaliger Trainer Jason Kidd meldete sich öffentlich zu Wort: "Das tut weh. Jason Collins war ein Pionier. Er besaß einen Mut, wie man ihn noch nie zuvor gesehen hat. Er war ein unglaublicher Teamkollege. Und ihn zu Beginn meiner Trainerlaufbahn in Brooklyn an meiner Seite zu haben – das bedeutete mir unendlich viel. Wer ihn kannte, durfte sich glücklich schätzen, ihn einen Freund nennen zu dürfen. Du fehlst uns jetzt schon, mein Bruder. Ruhe in Kraft", schrieb der Coach.

Jason Collins hatte zwischen 2001 und 2014 in der NBA gespielt und trug dabei die Trikots verschiedener Teams, darunter die New Jersey Nets, die Memphis Grizzlies, die Minnesota Timberwolves, die Atlanta Hawks, die Boston Celtics und die Washington Wizards. Im Jahr 2013 schrieb er Geschichte, als er in einem Beitrag im Magazin Sports Illustrated als erster aktiver NBA-Profi öffentlich seine Homosexualität bekanntgab. In der darauffolgenden Saison absolvierte er noch 22 Spiele für die Brooklyn Nets, bevor er seine Karriere 2014 beendete. Jason Kidds Trainerkarriere bei den Brooklyn Nets hatte ebenfalls 2013 begonnen – genau in dem Jahr, in dem Jason den mutigsten Schritt seines Lebens wagte.

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Getty Images Jason Collins, Ex-Basketballprofi

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Getty Images Jason Collins, 2014

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Justin Edmonds / Freier Fotograf (Getty) Ex-Basketball-Star Jason Collins