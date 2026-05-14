John Stamos rührt Fans mit süßem Liebesvideo an Caitlin

Mit einer herzerwärmenden Geste hat John Stamos (62) den 40. Geburtstag seiner Frau Caitlin McHugh (40) gefeiert. Der Schauspieler, bekannt aus der Kultserie Full House, teilte auf Instagram ein rührendes Video, das besondere gemeinsame Momente des Paares zeigt. Zu sehen sind Pärchenfotos, Reisen und Familienszenen – darunter auch Aufnahmen mit dem gemeinsamen Sohn Billy. Dazu richtete John liebevolle Worte an seine Frau: "Alles Liebe zum 40.! Ich bin so dankbar, dass ich mit dir durchs Leben gehen darf. Ich liebe dich für immer." Fans überhäuften den Beitrag mit Herz-Emojis und Geburtstagsglückwünschen.

In dem Video lässt John noch einmal eine Reise durch die gemeinsam erlebten Jahre Revue passieren – von romantischen Zweisamkeitsmomenten bis hin zu Familienaugenblicken mit Billy. Mit seinen persönlichen Zeilen machte er deutlich, wie viel ihm seine Frau bedeutet. Der Post zeigt eindrucksvoll, wie eng die kleine Familie miteinander verbunden ist.

Nicht nur John weiß, wie man dem anderen eine Freude macht – auch Caitlin hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie ein Händchen für romantische Gesten hat. Als John vor einigen Jahren seinen Geburtstag feierte, überraschte sie ihn ebenfalls mit einem persönlichen Post auf Instagram und widmete ihm dabei liebevolle Worte. Das Paar hatte im Jahr 2018 geheiratet, Sohn Billy kam im April desselben Jahres zur Welt.

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Rachel Murray/ Getty Images John Stamos und Caitlin McHugh

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Getty Images Caitlin McHugh und John Stamos auf der "Some Like It Hot"-Premiere, Dezember 2022

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Getty Images Caitlin McHugh, John Stamos und ihr Sohn Billy bei einer Filmpremiere in Santa Monica, August 2022