"Vampire Diaries"-Star Candice King ist erneut Mama geworden

Babyfreuden bei Candice King (39): Die "Vampire Diaries"-Darstellerin hat verkündet, dass sie und ihr Ehemann Steven Krueger ihr erstes gemeinsames Kind bekommen haben. Der kleine Junge hört auf den Namen Arlo Dominic und kam am 3. Mai 2026 zur Welt. Die Nachricht teilte Candice am Donnerstag auf Instagram und zeigte dazu ein zartes Foto des Neugeborenen. Für Candice ist es bereits das dritte Kind. Ihre Töchter Florence und Josephine stammen aus ihrer früheren Ehe mit Joe King. Damit wächst die Patchworkfamilie von Candice und Steven um einen kleinen Bruder, der fortan den Alltag der Stars bereichern wird.

"Willkommen auf der Welt, unser süßer Junge... Arlo Dominic Krueger. Wir sind so verliebt", schrieb Candice auf Instagram. Zu sehen ist auf dem begleitenden Foto, wie die Hand des Neugeborenen nach Stevens Finger greift – ein intimer Schnappschuss, der bei den Fans viele Glückwünsche auslöste. Arlo ist das erste gemeinsame Kind von Candice und Steven. Die beiden lernten sich vor Jahren am Set von "The Originals" kennen und trafen sich später immer wieder bei Fan-Events und Conventions. Im Dezember 2023 machte Candice die Beziehung öffentlich, im April 2026 folgte die geheime Hochzeit. Florence und Josephine freuen sich nun über ihren kleinen Bruder.

In den letzten Wochen vor der Geburt nahm Candice ihre Follower mit humorvollen Einblicken in den Schwangerschaftsalltag mit. In einer Story zeigte sie ihren runden Bauch unter einem schwarz-weiß karierten Kleid der Marke Doen und listete mit einem Augenzwinkern die kleinen Tücken dieser Zeit auf. Steven, der ebenfalls durch das gemeinsame Serienuniversum bekannt wurde, war bei öffentlichen Auftritten und Conventions häufig an ihrer Seite. Privat konzentriert sich die Schauspielerin nun auf das Leben mit drei Kindern: Neben dem Neugeborenen Arlo gehören dazu Florence und Josephine, die sie mit Joe teilt. Beide teilen Familienmomente bevorzugt über soziale Medien und geben ihren Fans so Einblicke in besondere Augenblicke – von Babybauch-Updates bis hin zum ersten Foto von kleinen Babyhänden.

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Getty Images Candice King bei der Tribeca-Premiere von Prime Videos "We Were Liars" in New York

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Instagram / candiceking Baby von Candice King und der Finger von Steven Krueger, 2026

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Instagram / candiceking Candice King und ihr Mann Steven Krueger, Februar 2026

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